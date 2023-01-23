Mcdodo Yeni Cyberpunk Tasarımlı Şarj Aksesuarını Tanıttı

Mcdodo, ürün yelpazesine hayat kolaylaştıracak yeni ürünler eklemeye devam ediyor. Yeni nesil MagSafe aksesuarlar, yüksek teknoloji ve hızın yanı sıra tasarım ve fonksiyonellik açısından günlük hayatın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başarıyor. Mcdodo bu doğrultuda yeni ürünü cyberpunk tasarımlı şarjını tanıttı.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen mobil aksesuar markalarından biri olan Mcdodo, günlük ihtiyaça yönelik teknolojik ürün aksesuarları üretmeye devam ediyor. Mcdodo, USB-C hub’lar, led ışıklı hızlı şarj kabloları, hızlı GaN şarjlar, bluetooth kulaklıklar ve kablosuz şarjlı araç tutacağı gibi pek çok inovatif ürünün de içinde bulunduğu 350’nin üzerinde aksesuar seçeneğine her geçen gün yenilerini de eklemeyi başarıyor.

Mcdodo’nun en yeni yenilikçi ürünü olan 15W Kablosuz MagSafe Araç Şarjı; hızlı şarj özelliğinin yanı sıra ısınmaya karşı geliştirilen özel teknolojisi ve cihazın içini gösteren transparan cyberpunk tasarımıyla hem başarılı tasarımı hem de üst düzey şarj özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

iPhone 13 ve 14 için 15W hızlı şarj imkânı sunan MagSafe transparan şarj, her ortamda hızlı ve pratik şarj imkanı sunmakla kalmıyor, estetik görüntüsü ve şıklığıyla iPhone’un benzersiz tasarımına da tam uyum sağlıyor.

Mcdodo’nun şarj durumunu gösteren yüksek hızlı dijital kablolarındaki şeffaf tasarım ise kullanıcıya görsel bir zevk yaşatıyor. Akıllı kapatma ve iki renkli aydınlatma kontrolüne sahip Type-C ve Lightning kablolar, 100W’a kadar hızlı şarj imkânı sunarken, farklı cihazların hızlı şarjını da destekliyor.

MCdodo Cyberpunk Tasarımlı Transparan Şarj Fiyatı

Mcdodo 15W Transparan MagSafe Araç Şarjı: 839,00 TL

Mcdodo 15W Transparan MagSafe Şarj: 644,90 TL

Mcdodo Transparan Şarj Kabloları: 209,00 TL - 264,90 TL

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