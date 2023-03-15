Mcdodo Yeni ve Hızlı Şarj Sistemlerini Tanıttı: 240W Hızında Data Transferi!

Mcdodo, mobil hayatı kolaylaştıran ürünler sunarak kesintisiz iletişim sağlamaya devam ediyor. Türkiye'nin en hızlı büyüyen mobil aksesuar markası olarak, geniş ürün gamıyla her yaşa ve zevke hitap eden teknolojik aksesuarlar üretmeye devam ediyor. Mcdodo, teknolojik cihazlarınızla uyumlu çalışabilen 350'nin üzerinde aksesuar seçeneği sunuyor ve bu seçenekler arasında USB-C hub’lar, LED ışıklı hızlı şarj kabloları, bluetooth kulaklıklar ve kablosuz şarjlı araç tutacağı gibi pek çok inovatif ürün bulunuyor.

Mcdodo'nun ürün portföyünde yer alan 240W hızlı şarj kablosu, 140W GaN adaptörü ve 22.5W çıkış veren powerbank adaptörü, GaN teknolojisinin son noktasını tüketicilere sunuyor. Bu ürünler sayesinde mobil cihazlarınızı hızlı ve güvenli bir şekilde şarj edebilirsiniz. Ayrıca Mcdodo'nun yenilikçi ürünlerinden biri olan Type-C ve USB girişli şarj cihazı ve 15.000mAh Powerbank'i, birkaç cihazı birden taşıma zahmetini ortadan kaldırıyor. Bu cihaz, küçük boyutu ve çoklu işleviyle taşınabilir şarj cihazlarından fark yaratıyor. USB portu, çift taraflı Type-C portu olan ve hem giriş hem de çıkış olarak kullanılabilen Type-C portu bulunan cihazın gövdesinde, aynı zamanda lightning ve Type-C bağlantılı 2 adet kablo bulunuyor. Bu sayede ekstra bir şarj kablosu taşımanıza da gerek kalmıyor.

240W Hızında Data Transferi Mümkün

Mcdodo’nun hızlı şarjdan çok daha fazlasını vadeden yeni ürünü 140W GaN5 Pro şarj adaptörü, bugüne kadar sunulan en hızlı ve yüksek şarj deneyimini, çoklu giriş avantajıyla sunuyor. Teknoloji harikası GaN adaptörlerin sunduğu bütün nimetleri, taşınabilir boyutunda bir araya getiren cihaz; telefon, tablet ve bilgisayarınıza aynı anda yüksek güç veren GaN5 teknolojisine sahip. Ayrıca eski nesil adaptörlere kıyasla karbondioksit emisyonlarını azaltarak 100 kat daha fazla çevre koruması, 10 kat enerji tasarrufu sağlama potansiyeline sahip çünkü sahip olduğu malzeme teknolojisiyle daha düşük boyutlarda çevreci tasarımıyla sürdürülebilirliğe katkı sağlarken, aynı zamanda daha uzun süreli kullanım olağanıyla cihazlarınızı uzun aralıklarla şarj etmenize imkân tanıyor.

Mcdodo’nun hızlı ve yüksek kalite şarjını destekleyen yeni kablosu Type-C 240W hızlı data ve şarj kablosu, akıllı akım ve voltaj ayarıyla 480 Mbps’e kadar aktarım hızını destekliyor. 2 metrelik uzunluğuyla kullanım kolaylığı sunan kablo, en yüksek dosyaların bile saniyeler içinde transfer edilmesini sağlıyor. Mcdodo’nun “akıllı otomatik kapanma” teknolojisiyle güvenli bir şarj sağlayan bu yenilikçi kablosuyla, hem teknoloji hem estetik ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz.