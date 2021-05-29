McDonald's Çalışanlara Bedava iPhone Fırsatı Sunuyor!

McDonald's personel sorununu gidermek için bedava iPhone fırsatı sunmaya başladı fakat bu elbette ki tüm restoranlar için geçerli değil ve Apple'ın akıllı telefonunu ücretsiz olarak alabilmek için belirli şartları karşılamak gerekiyor.

McDonald's Çalışanlarına Bedava iPhone Fırsatı

İşletme sahipleri özellikle yeni tip koronavirüs salgınında personel sorunu yaşamaya başladı. Illinois'deki McDonald's restoranı ile sınırlı olmak üzere COVID-19 döneminde ortaya çıkan personel sorununu çözüme kavuşturmak için McDonald's restoranında çalışacak kişilere ücretsiz iPhone sağlanacak ancak personel adaylarından karşılaması istenen belirli kriterler bulunuyor.

Illinois'deki McDonald's restoranında işe başlayacak olan kişilerin en az altı ay boyunca işine devam etmesi gerekiyor. 6 aydan önce işten ayrılan kişilere Apple'ın akıllı telefonu verilmeyecek.

McDonald's kampanyasının kriterlerine şu slogan eşlik ediyor:

"Şimdi çalışmaya başla, bedava iPhone al."

Personel adaylarının karşılaması gereken şartlardan bir tanesi, daha önce de belirtildiği üzere altı ay boyunca işten ayrılmaması olarak belirtildi.

Fast food sektörünün şu anda genel olarak personel sorunu ile karşı karşıya olduğu biliniyor. Araştırmacılar bunu düşük ücretlere, sağlık sorunlarına, çocuk bakımı gereksinimlerine ve en önemlisi de yapılan yardımlara bağlıyor. Çalışanlar, herhangi bir sağlık hizmeti almadan fast food zincirinde çalışmak yerine kendilerine çeşitli faydalar sağlayacak olan yerlerde çalışmayı tercih ediyor.

iPhone, çalışanların bağlılığını kazanmak için iyi bir ödül gibi görünüyor. Personelleri daha uzun bir süre boyunca işte kalmaya ve iş yerine daha iyi bağlılık kazanmaya teşvik etmek için verilmesi amaçlanan iPhone'ların motive edici bir ödül olması muhtemel.

McDonald's, iPhone modeli hakkında herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmamış olsa da şirketin verdiği reklamda Touch ID'ye sahip bir iPhone bulunuyor. Bu da kampanyayı inceleyen kişilere ödülün iPhone SE veya iPhone 8 olabileceğini düşündürüyor.

Tampa'daki başka bir McDonald's restoranı, iş görüşmesine katılmaya hazır olan herkese 50 dolar verileceğini belirtiyor. Restoranların personellere yönelik teşvikleri şaşırtıcı değil çünkü bazı restoranlar şu anda çalışan eksikliği sebebiyle çalışma sürelerini kısaltmak ve akşam servislerini geçici olarak askıya almak zorunda kalıyor. Bu nedenle restoranlar personel eksikliğini bedava iPhone fırsatı sunma gibi yöntemlerle gidermeye çalışıyor.