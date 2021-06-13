McDonald's Siber Saldırıya Uğradı: Müşterilerin Bilgileri Çalındı!

McDonald's siber saldırı ile karşı karşıya kaldı. Yaşanan saldırı sonucunda restoran sahiplerinin, çalışanların ve müşterilerin verileri ele geçirildi. Peki, bilgisayar korsanları tarafından düzenlenen siber saldırıdan hangi ülkeler etkinlendi? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

McDonald's'a Siber Saldırı Yapıldı

Wall Street Journal tarafından aktarılan bilgilere göre bilgisayar korsanları, dünyanın en büyük fast food zincirlerinden bir tanesi olan McDonald's'a bir saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırı sonucunda restoran sahiplerinin, çalışanların ve müşterilerin verileri ele geçirildi.

Siber saldırıdan Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore ve Tayvan'da yer alan restoranların etkilendiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde hiçbir müşteri verisinin çalınmadığı fakat restoran sahiplerinin ve çalışanlarının iletişim bilgilerinin ele geçirildiği ifade edildi. Hackerlar tarafından ele geçirilen çalışan verilerinin hassas ya da kişisel olmadığı belirtildi.

Bilgisayar korsanları, Güney Kore ve Tayvan'da McDonald's müşterilerinin e-postaları, telefon numaraları ve teslimat adresleri de dahil olmak üzere müşteri bilgilerini çaldı. McDonald's, Tayvan'da çalışanlara ait isim ve iletişim bilgilerin de çalındığını bildirdi.

Dünya çapında büyük bir popülerliğe sahip olan fast food zinciri, The Journal'a yaptığı açıklamada, bu veri ihlalinden hiçbir müşteri ödeme bilgisinin etkilenmediğini belirtti. Şirket, gerçekleşen siber saldırıdan toplamda kaç kişinin etkilendiğini açıklamadı fakat miktarın az olduğunu belirtti.

Fast food zinciri, yaptığı açıklamada, "McDonald's, mevcut güvenlik önlemlerimizi daha da geliştirmenin yollarını belirlemek için soruşturmadan elde edilen bulguların yanı sıra güvenlik kaynaklarından gelen bilgilerden yararlanacak" ifadelerine yer verdi.

McDonald's, Güney Kore ve Tayvan'daki düzenleyicilere gerçekleşen veri ihlalini bildirdiklerini söyledi. Şirket ayrıca veri ihlalinden etkilenen müşteriler ve çalışanlar ile iletişime geçeceklerini ifade etti. Dünya çapında popüler olan fast food zinciri, son yıllarda siber güvenlik konusunda yaptığı yatırımı arttırdığını ifade etti. Firma, veri ihlalinin tespit edilmesinin hemen ardından bilgisayar korsanlarının erişimini kestiklerini belirtti.

Dünya genelinde oldukça popüler olan McDonald's isimli fast food zincirine düzenlenen siber saldırı hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok sayıda restoran sahibi, çalışan ve müşteri bilgilerinin ele geçirildiği veri ihlali ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.