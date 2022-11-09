Şaka Gibi Ama Gerçek: McDonald's Yeni Oyuncu Koltuğu'nu Tanıttı

Markaların farklı sektörlere girip müşteri potansiyelini artırmalarını görmeye hepimiz alışkınız ancak bazı projeler, özellikle de iki farklı sektörün birleşmesi sonucu oluşunca garipsenebiliyor ve bu noktada işin kalitesinden çok yapılan reklam konu oluyor. Böyle projelerden biri olan McDonald's'ın reklam projesi bir süredir sosyal medyanın gündeminde.

McDonald's'ın "oyun değiştiren" mottosuyla tanıttığı yeni burgeri McCrispy'nin tanıtım kampanyası kapsamında üretilen oyuncu koltuğu sosyal medyada viral olmuş durumda. Yeni burger menüsünü koruyacak muhafaza alanı, tekrar kullanılabilir peçete ve leke tutmaz deri kılıf gibi tamamen yiyeceklerinizi yiyebilmenizi sağlayan oyuncu koltuğu McDonald's tarafından sınırlı sayıda üretildi.

Sometimes I wonder if I’m subscribed to the right press lists. And then McDonald’s makes a gaming chair. pic.twitter.com/pzmQiy16cd — Louise Blain (@Shiny_Demon) November 7, 2022

Oyuncu Koltuğu Sınırlı Sayıda Üretildi

Malzeme kalitesi ve tasarımı açısından da eleştirilere tutulan bu yeni oyuncu koltuğunda McDonald's'ın amacı oyunculara yemek yiyor olsalar da kesintisiz oyun deneyimini sunabilmek lakin bunun ne kadar hijyenik bir ortam sağlayacağı aşikâr.

İngiltere, İskoçya ve Galler'deki müşterilere özel hazırlanan kampanya için üretilen bu yeni oyuncu koltuğu sınırlı sayıda ve koltuğa sahip olabilmek için 13 Kasım'a kadar McDonald's Facebook sayfasındaki yönergeleri izleyerek başvuru yapmak gerekiyor.

Gelecekte McDonald's'ın oyunculara özel yeni ürünler üretip üretmeyeceği ve bu oyuncu koltuğunu seri üretime geçirip geçirmeyeceği şimdilik belirsiz.