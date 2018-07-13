McLaren, 2025 Yılına Kadar Tüm Spor Otomobillerini Hibrit Yapacak

İngiliz otomobil üreticisi McLaren, “Track25” adını verdiği 1,59 milyar dolarlık projesi kapsamında, tüm spor otomobillerini 2025 yılına kadar hibrit yapacak.

İngiltere’de düzenlenen 2018 Goodwood Festival of Speed’e katılan McLaren, “Track25” adındaki yeni stratejisini açıkladı. Şirket, önümüzdeki yedi yıllık süre zarfında, belirlenen yol haritasının üzerine inşa edilecek toplam 18 yeni modeli piyasaya sürmeyi hedefliyor.

McLaren elektrifikasyon planlarını ilk kez 2016 yılındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nda açıklamıştı. Fuarda, tamamen karbon fiber gövdeli ilk aracı McLaren P1’i tanıtan İngiliz firma, “Track22” projesi ile elektrikli otomobil endüstrisindeki ilk hedeflerini ortaya koymuştu. Ancak McLaren’in şimdiki iddiası, bir dizi yeni dönüm noktasına işaret ediyor.

Otomotiv sektörüne kazandırmış olduğu yeniliklerle araba tutkunlarını her daim heyecanlandırmayı başaran firma, benzinli ve hibrit özelliğe sahip 18 melez modeli, 2025 yılına kadar piyasaya sürmek istiyor. McLaren’in asıl hedefi ise, söz konusu tarihe kadar toplam 6000 adet elektrikli spor otomobil üretmek.

İngiliz üreticinin görkemli planları yalnızca bunlarla da sınırlı değil. McLaren’in yeni bir batarya sistemi üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Piyasadaki emsallerine kıyasla çok daha hafif ve yüksek güçlü bir batarya sistemi geliştirecek olan firma, halihazırda hız canavarı olan spor otomobillerini tam anlamıyla 'ulaşılamaz' yapacak

“İnovasyona yatırım yapmaya kendini adamış lüks bir markayız” diyen McLaren CEO'su Mike Flewitt, 2025 yılına kadar tüm spor otomobillerinin hibrit olması için çalışacaklarını dile getirdi. Söz konusu araçları her zaman olduğu gibi İngiltere’deki tesislerinde üretecek olan firma, proje kapsamında 1,59 milyar dolar yatırım yapacak.