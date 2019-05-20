McLaren, Bugüne Kadarki En Pratik Modeli Olan McLaren GT’yi tanıttı

İngiliz süper otomobil üreticisi McLaren, tamamen yeni bir modeli olan, yani mevcut hiçbir aracının yeni bir versiyonu niteliğinde olmayan aracı “McLaren GT”yi tanıttı. “GT” takısı otomotiv sektöründe “Grand Tourer” anlamına geliyor ve Türkçeye de “uzun yol spor otomobili” şeklinde çevrilebilir. McLaren GT de tam anlamıyla sıklıkla uzun yolculuklara çıkan müşteriler için tasarlanmış bir süper otomobil. McLaren bu sebepten ötürü bu aracı tüm modellerinden daha konforlu ve daha pratik olarak tasarlamış.

Bentley Continental GT ve Aston Martin DB11 gibi diğer uzun yol süper otomobillerine doğrudan rakip olan McLaren GT’nin teknik özelliklerine baktığımızda da kaputu altında çift turbolu 4.0 litrelik bir V8 motor görüyoruz. Bu motor aracın arka aks kısmının daha önüne konumlandırıldığından dolayı araç, ortadan motorlu bir araç olarak geçiyor. 612 beygir gücü ve 630 Nm tork değeriyle McLaren GT’nin 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.2 saniyede tamamladığı da belirtiliyor. Maksimum hız değeri ise 325 km/s olarak açıklanmış. McLaren aynı zamanda bu aracın maksimum tork değerinin %95’ini, 3.000 ve 7.250 devir aralıklarında sunabildiğini de belirtiyor. Yani aracın gaz tepkisinin çok iyi olduğu vurgulanıyor. Bu da uzun yol odaklı olarak geliştirilen bu otomobilde ara hızlanmalar ve sollamalar gibi durumlar için çok faydalı olacaktır.

McLaren aynı zamanda aracın motor ve süspansiyon kısımlarında daha yumuşak malzemelere yer vererek aracın gerginliğini de pek artırmamış. Bu sayede hem konfor artırılmış, hem de titreşim ve ses azaltılmış. Aracın mekanik özelliklerine bunlara ek olarak 7 ileri çift kavramalı bir şanzımana ve arkadan itiş sistemine sahip olmasını örnek verebiliriz. Direksiyon sistemi, şanzımanı ve frenleri gayet yumuşak olarak tasarlanan McLaren GT, günlük kullanım isteyen zengin müşterileri fazlasıyla memnun edeceğe benziyor. Aracın 110 mm’lik yerden yükseklik değeri de günlük kullanım için uygun görünüyor. Zaten hidrolik yükseltme sistemi bu yüksekliği 130 mm’ye kadar yükseltebiliyor. McLaren’in süspansiyon sistemindeki gelişmiş bir diğer özellik ise yolu okuyan sensör sistemi oluyor. Bu sensörler yolu tarayarak, aracın süspansiyon sisteminde milisaniyeler içerisinde değişiklikler yapıyor ve konforu artırıyorlar.

McLaren GT’nin kabin kısmının temeli karbonfiberden üretildiği için de aracın ağırlığı da pek fazla olmamış. Bu sayede araç, 1.530 kg ağırlığa sahip olmuş. Bu değer de aracın başlıca rakiplerinden biri olan V8 motorlu bir Aston Martin DB11’den 200 kg daha az bir değer. McLaren, GT adlı bu uzun yol süper otomobilinde konfora ek olarak pratikliğe de önem vermiş. Bu sebepten ötürü süper otomobillerde pek görülemeyecek bir bagaj hacmi olan 420 litrelik bir hacim bu aracın bagaj kısmında yer almış. Ön kısımda da 150 litrelik bir başka ufak bagaja yer verilmiş. Yani aracın toplam bagaj hacmi 570 litre olmuş.

Aracın tasarımından da kısaca bahsedecek olursak, McLaren’in yeni ön yüz tasarımının bu araca çok iyi uygulandığını, ön farlarının da fazlasıyla ince tasarlandığını görüyoruz. Bu ön far tasarımı, McLaren’in yeni geliştirmekte olduğu hiper otomobili Speedtail’dekilere çok benziyor. Arka farlar da yine ince olarak tasarlanmış ve araçtaki hava girişleri, aracın ne çok agresif ne çok sade görüneceği bir şekilde olmuş. Arka cam kısmının uzun olması da aracı uzun göstermiş. Aracın iç mekanına bakıldığı zaman da McLaren’in 570S adlı modeliyle çok şey paylaştığı görülebiliyor. Fakat McLaren GT’de yeni olarak elektrikli olarak ayarlanabilen ve ısıtmalı koltuklar görülüyor. Bu koltuklar deri veya alcantara malzeme ile donatılabiliyor. Konsolda ise 7 inç’lik dikey bir bilgi eğlence ekranı görülüyor. 12 hoparlörlü bir Bowers & Wilkins ses sistemi de bu sistem ile kombine edilmiş. Ayrıca aracın elektrokrom cam tavanı da güzel bir detay olmuş. Elektrokrom özellikli olması bu cam tavanın istendiği zaman karartılabileceği anlamına geliyor.

Tüm bu harika özelliklere ve muhteşem tasarıma sahip olan yeni McLaren modeli McLaren GT’nin ilk teslimatlarına 2019’un sonlarında başlanacağı ve başlangıç fiyatının da İngiltere için 163.000 İngiliz Sterlini (GBP) olduğu da belirtiliyor. Bu da doğrudan kur dönüşümü yapılırsa 1.270.000 TL’ye denk gelen bir fiyat oluyor.