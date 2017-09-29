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McLaren Yeni Hiper Otomobili BP23'ü Duyurdu

McLaren BP23
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Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen teknoloji

Bundan yaklaşık 5 yıl kadar önce P1 adında bir hiper otomobil tanıtan McLaren, aradan geçen bu zaman içinde son derece etkileyici yeni üstün aracını tanıttı.

McLaren, BP23 adını verdiği yeni aracını 3 kişilik olarak tasarlamış, bu alışılmadık tasarım üreticinin son modeli 720S serisinden birkaç adım daha ileri gittiğinin de bir işareti.

McLaren BP23 hiper araba

McLaren BP23'ün "şimdiye kadar geliştirilmiş en hızlı McLaren" olduğundan oldukça emin. Ancak üretici aracın nasıl ve neyle karşılaştırılabileceği konusunda çok fazla detaya girmedi. Bu karşılaştırmaya gözlerimizle şahit olmak için aracın Nürburgring Nordschleife testlerinde tekerlekrinin asfalta değmesini beklemek zorunda kalacağız. Bu pist F1 yarışlarında, uzunluğu 22.8 km olan Nordschleife ve 7.8 km Südschleife bölümleri ile birlikte, 30.6 kilometrelik son derece modern bir yarış pisti olarak da biliniyor.

McLaren BP23 otomobillerinden sadece 106 tane üretmeyi düşünüyor. Bu araçların hepsi ön siparişlerle şimdiden sahiplerini bulmuş bile. Aracın gücüne ve özelliklerine şahit olabilmek için 2019 yılını beklemek gerekiyor.

Onun için aşağıdan McLaren P1 modeline de bir göz atalım.

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ETİKETLER: yarış arabası formula 1 mclaren McLaren Automotive

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