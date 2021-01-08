MEB Duyurdu: 500.000 Tablet Dağıtımında 4. Faz Başladı

MEB 500 bin tablet dağıtımında 4. faz sevkiyatları başlamış durumda. Geçtiğimiz dönemden bu yana tüm öğrencileri uzaktan eğitim sürecine hazır hale getirmeye çalışan Milli Eğitim Bakanlığı, 47 bin adet tabletin daha yola çıktığını dile getirdi.

Her öğrencinin uzaktan eğitimini rahatça devam ettirebilmesi adına geçtiğimiz aylarda başlayan 500 bin tablet bilgisayar dağıtım programında yeni bir faz başlıyor. Özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de desteğiyle dağıtılan 150 bin tablet bilgisayarın haricinde 500 binlik tabletlerin tüm Türkiye için dağıtıma çıktığı aktarıldı.

Haftalık olarak gerçekleştirilmesi planlanan 500 bin tablet dağıtımının, ay sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni dağıtım fazıyla birlikte 47 bin tablet bilgisayarın öğrencilerle buluşturulacağı müjdesini verdi.

MEB 500 bin tablet dağıtımında 4. faza geçildi

"İl müdürlerimizin teslim edeceği bu tablet bilgisayarlarda öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB kotalı GSM internet hizmeti de var. İl yöneticilerimiz tablet bilgisayarları öğrencilere 4.5G GSM sim kartlı olarak teslim edecek" ifadelerini kullanan Bakan Selçuk, 'Eğitimde Fırsat Adaleti' politikasına göre hareket ettiklerini söyledi:

"Çocuklarımızın eğitime erişimi konusunda bizlere destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Erişim problemi yaşayan çocuğumuz kalmayana kadar bu konuda hep birlikte kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz.

Ailenin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda hazırlanan dağıtım stratejisi çerçevesinde 'fırsat adaleti' hassasiyetiyle tabletlerin öğrencilere ulaştırıldığını hatırlatmak istiyorum."

Sevkiyatların halihazırda 9 ile ulaştığını, bu hafta yola çıkan yeni tablet bilgisayarların 17 ile daha gönderileceği ifade edildi. 500 bin tablet projesi kapsamında Ocak ayı sonuna kadar EBA'da uzaktan derse katılamayan öğrencinin kalmaması amaçlanıyor.

"İl yöneticilerimiz tablet bilgisayarları öğrencilere 4.5G GSM sim kartlı olarak teslim edecek. Her hafta yeni cihazlarıyla ders başı yapan öğrencilerimizin sayısı artıyor. Bu hafta 47 bin tablet bilgisayarın dağıtımını gerçekleştiriyoruz" diyen Selçuk, ayrıca 26 şehrin yöneticisinden uzaktan eğitim bilgilendirmesi aldı.