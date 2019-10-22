MEB, Arçelik ile 16,600 Adet Etkileşimli Tahta için Sözleşme İmzaladı!

Miili Eğitim Bakanlığı, 'Fatih Projesi' kapsamında sınıfları etkileşimli tahtalar ile donatmaya devam ediyor. Arçelik, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Fatih Projesi kapsamında yapmış olduğu ihaleyi kazanarak okullarda kullanılmak üzere 16,600 adet etkileşimli tahtanın (E-Tahta) dersliklere kurulması için sözleşme imzaladı.

16,600 Derslik Daha Akıllanacak!

Sonuçlanan ihale kapsamında Arçelik, 15,600 adet 65 inç ve 1,000 adet 75 inç olmak üzere toplamda 16,600 adet etkileşimli tahta kurulumu gerçekleştirecek. Söz konusu kurulumların gerçekleştirilmesi ise en geç Mart 2020 tarihine kadar tamamlanacak.

16 GB RAM ve 250 GB SSD

Arçelik E-Tahtalar gün ışığı ve spot altında parlamayı engelleyen koruma camı ile dikkatleri çekiyor. 4K Ultra HD ekranı da daha canlı renkler sağlıyor. Pardus ve Windows işletim sistemlerini destekleyen cihaz, aynı anda 10 noktadan dokunmayı destekleyen infrared dokunmatik paneli ile gelişmiş dokunma deneyimi yaşatarak öğrenmeyi kolaylaştırıyor ve 16 GB RAM, 250 GB SSD desteği sayesinde yüksek performans sunuyor.

“Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden biri olarak çocuklarımızın, gençlerimizin teknoloji temelli bir öğretim almasına katkı sağlayacak çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Okullarda E-Tahta kullanımını ülkemizin dört bir yanındaki öğrencilerimizin eşit fırsatlarda eğitim-öğretim görmesi adına çok sevindirici bir gelişme olarak görüyoruz." diyen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer sözlerine şu şekilde devam etti:

"Öğrenciler ve öğretmenlerin talep ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tasarladığımız Arçelik E-Tahtalar; dâhili bilgisayar desteği sayesinde kablosuz(wifi) ve kablolu internet bağlantısı ile tüm güncel içeriklere erişim sağlayabiliyor. Bu sayede gerçek zamanlı iletişim deneyimi yaşatarak, derse katılım oranını yükseltiyor, verimlilik ve başarıyı artırıyor."