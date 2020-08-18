MEB'in Yeni Sanal Asistanı MEB Asistan Kullanıma Sunuldu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni sanal asistanı MEB Asistan kullanıma sunuldu. Yapay zeka tabanlı sanal asistan, öğrencilerin MEB ile ilgili bütün sorularını yanıtlayacak. Türkiye'nin yapay zeka kuruluşu Cbot ile MEB işbirliği ile geliştirilen sanal asistan, sorulara hızlı bir şekilde çözüm üreterek zaman ve enerji tasarrufu sağlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB'in yeni sanal asistanı ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

MEB Asistan Nedir?

MEB'in yeni sanal asistanı, öğrenciler tarafından sorulan bütün soruları hızlı bir şekilde yanıtlayacak. Cbot ile MEB işbirliği ile geliştirilen sanal asistan, sorulan sorulara resmi verilere dayanarak yanıtlar sunuyor. Böylece bilgi kirliliği önemli ölçüde azaltılacak. Peki, MEB'in yeni sanal asistanı nasıl kullanılır?

İlk olarak MEB web sitesinin sağ alt köşesinde yer alan sanal asistan butonuna tıklayın. Bu işlemin ardından bir sohbet penceresi açılacaktır. Açılan sohbet penceresi üzerinden MEB ile ilgili sormak istediğiniz soruyu yazın ve hemen ardından "Enter" tuşuna basın.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "MEB Asistan bakanlık hakkında her türlü soruya cevap verecek bir durumda. Birkaç hafta önce ben de bir soru sordum. 'Okullar ne zaman açılacak?' diye... Çünkü herkes bu soruyu bana soruyordu. Sonra cevaplara baktım. Cevapları söylemeyim" dedi.

Bakan Selçuk, tüm dünyaya örnek olabilecek bu robotlar ile eğitim sistemleriyle ilgili şifre alma, şifre yenileme, ders programı sorgulama, sınavlar, öğretmen görüşmesi, ders tekrarı ve çok sayıda konuda soruları yanıt bulma imkanını da gerçekleştirmiş olacaklarını açıkladı.

Projedeki robotların bakanlığın konularıyla ilgili sorulara cevap verirken giderek akıllanmasının, daha akıllı yanıtları üretebilmesinin önünün açılmış olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Sürekli öğrenen bir mekanizmadan da söz etmiş oluyoruz. Bizim açımızdan mutluluk verici. Sonraki süreçlerimiz hakkında da fikir verici bir çalışmayı tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.