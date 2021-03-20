Bakan Selçuk: EBA ile Eğitim Eşitliği Sağladık, Eskiden Yoktu

MEB Bakanı'ndan EBA eğitim eşitliği sağladı açıklaması. Ziya Selçuk geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden uzaktan eğitimle birlikte eğitimde büyük bir reform yaşandığına inanıyor.

23 Mart 2020'de başlatılan ve birinci yılını tamamlayacak olan EBA uzaktan eğitim programına dair Anadolu Ajans muhabirine açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA ile ilgili pek çok soruya yanıt verdi. MEB Bakanı'na göre EBA, eskiden mümkün olmayan eğitim eşitliği ve adaleti sağlamış oldu.

Milli Eğitim Bakanı'ndan EBA eğitim eşitliği sağladı açıklaması

"Bir öğrenciye aynı dersi en az 5 hocadan veriyoruz. Böyle bir imkan bir sene önce de 50 sene önce de yoktu. Bu imkan salgınla beraber gelen bir imkan. Eşitsizliği bırakın, adaletin tepe yaptığı bir dönem." ifadesini kullanan Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecindeki çalışma temposunu şöyle anlattı:

Uyumamak başka bir şey, bir de uyutmamak tarafı var. Herkesi arıyorum, gece 02.00, 03.00, 04.00'te mesaj gönderiyorum. Bana diyorlar ki 'Siz ne zaman yatıyorsunuz?' 'Bu mesajları bazen yatarken de atıyorum.' falan diyorum. Şimdi uyumayan ve uyutmayan bir pozisyona döndük. O süreçte arkadaşlar olağanüstü bir çaba gösterdiler. YEĞİTEK kurumumuz 24 saat takip ettiler süreci ve çok büyük bir mühendis grubu çalıştı. Telekom'dan, Aselsan'dan, başka kurumlardan arkadaşlar mühendislik desteği verdiler. Türkiye bir iş birliği içerisinde bunu hayata geçirdi. TRT ile iş birliğimiz de gelişerek devam ediyor."

Ayrıca uzaktan eğitimle birlikte bir neslin kayıp olduğu görüşünün gerçeği yansıtmadığını belirten Milli Eğitim Bakanı, sosyal hayat dışında herhangi bir kayıp göremediğini aktardı. Selçuk açıklamasında, "Çocuk okula sadece filanca kazanımı alayım da mutlu olayım diye gelmiyor. Eğitimde eksiğim olmasın diye geliyor ama asıl faydası arkadaşları ve öğretmenleri ile sohbeti, kaynaşması, evin dışına çıkabilmesi, okula aidiyetini tekrar hissetmesi vesaire. Ben kazanımlarının da kaybettikleri kadar olduğunu düşünüyorum." dedi.

EBA artık yurt dışına ihraç ediliyor

Uzaktan eğitim sürecindeki sayısal verileri de paylaşan Bakan Selçuk, TRT ile ortaklaşa yürütülen yayınların takip edildiğine dikkat çekerek şunları aktardı:

TRT EBA İlkokul, Ortaokul, Lise kanallarında, deneyimli öğretmen kadrosuyla ekrana gelen yaklaşık 10 bin 117 ders videosu, 1014 tasarım beceri atölyesi, hobiler, veli eğitimi gibi ders dışı etkinlik videosu yayınlandı. Şimdi TRT EBA kanallarında bu dönemin eksikliklerini tamamlayıp 2021-2022 eğitim öğretim döneminin tüm derslerini çalışıyoruz. EBA Mobil uygulaması cep telefonlarına 30 milyonun üstünde indirildi. Türkiye'de 18 milyon dolayında öğrenci olduğuna göre bu uygulamayı veliler de indiriyor tabii ki. EBA web sitesi 20 milyara yakın tıklanma sayısıyla eğitim kategorisinde dünya birincisi oldu. EBA'nın anlık erişim kapasitesi uzaktan eğitim öncesi döneme göre yaklaşık 25 kat artırılarak 1 milyon seviyesine çıkarıldı. EBA canlı sınıf uygulamasıyla günlük 3 milyon ders yapabilme kapasitesine ulaşıldı. EBA internet platformunda 1900'den fazla ders ve 60 binin üzerinde zengin ve güvenilir içerik, 10 binden fazla kitap ve 240 binden fazla soru öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Uzaktan eğitim sürecinin yurt dışına da çıkardıklarını dile getiren Bakan Ziya Selçuk Almanya, Avusturya, İtalya ve Fransa başta olmak üzere farklı ülkelerdeki Türk okullara EBA desteği sağlandığını belirtti: "EBA içeriklerini aynı zamanda eğitim fakülteleri öğrencileri ve yüksek lisans öğrencileri için de açtık. EBA, artık uzaktan eğitimin ortak paydası haline geldi."