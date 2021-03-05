MEB Uyardı: Bedava Tablet Dolandırıcılarının Tuzağına Düşmeyin

MEB'den bedava tablet dolandırıcıları uyarısı geldi. Bakanlık 'EBA kur', 'EBA yükle ve tabletini al' gibi reklamlar yayınlayan dolandırıcılara karşı adım attı.

Geçtiğimiz dönemde uzaktan eğitimi desteklemek adına alınan karar kapsamında öğrencilere ücretsiz tablet bilgisayar dağıtılacağı belirtilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu kararını vatandaşların aleyhine kullanmak isteyen bazı dolandırıcılar tespit edildi.

MEB'den bedava tablet dolandırıcıları uyarısı

Bedava tablet dağıttıklarını belirterek EBA'nın kurulması gerektiğini belirten bu dolandırıcılar, vatandaşların kimlik bilgilerine kadar pek çok detayı ele geçirebiliyor. Sosyal medyada, internette veya mail adresine "Bedava Tablet Al" gibi mesajların gerçek olmadığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı bu dolandırıcılara yönelik çalışma yürütüleceğini söyleyerek vatandaşları uyarmayı ihmal etmedi. MEB'e göre dolandırıcılar, "Bedava tablet başvurusu" mesajı atarak kişisel bilgilerinizi topluyor.

Bakanlık'tan gelen açıklamada vatandaşlara şu bilgilendirmede bulunuldu:

EBA kur sekmesini tıklarsanız casus yazılım telefonunuzu ele geçirip banka hesap bilgilerinizi çalabilir. Sonrasında virüsün yayılması için haberiniz olmadan sizin adınıza başka telefonlara mesaj gönderebilir. Bu nedenle konunun çok hassas olduğu, WhatsApp ya da SMS yoluyla gönderilen hiçbir linke tıklanmaması önem arz etmektedir. MEB ya da herhangi bir kurum hiçbir şekilde ücretsiz bir ürün için kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi toplamazlar.

Uzaktan eğitim için dağıtılan tabletler

Öğrencilere dağıtılan tablet sayısı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ayrıca Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) ilişkin istatistiki bilgileri de açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde toplamda 445 bin 750 öğrenciye tablet verildiğini söyledi. 12 milyon 459 bin 347 aktif öğrenci ve 962 bin 895 aktif öğretmenin yer aldığı EBA’da 154 milyon 609 bin 371 saat canlı ders işlendi.

İlkokulda 63 milyon 48 bin 938 saat ders işlenirken, okul öncesinde 296 bin 345 saat, ortaokulda 50 milyon 965 bin 963 saat ve lisede ise 40 milyon 298 bin 125 saat ders işlendi. EBA Akdemik Destek’te 759 bin 499 aktif öğrenci ve 150 bin 73 aktif öğretmen yer aldı. MEB, dijital eğitim platformu EBA’da 11. ve 12. sınıflar için EBA Akademik Destek programını hizmete sunmuştu.

Tamamen güvenilir ve ücretsiz EBA ve EBA Akademik Destek uygulamalarını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.