MEB'de Dijital Devrim

Milli Eğitim Bakanlığı e-sınav uygulamalarını yaygınlaştırmak için kolları sıvadı. Gelecek yıldan itibaren 81 ilde çok sayıda e-sınav merkezinin kurulması planlanırken, Bakanlık tüm motorlu taşıtlar sürücü kursu, açık ortaokul ve açık lise sınavlarını bu merkezlerde yapmayı hedefliyor. Pilot e-sınav merkezinin ise Ankara’da kurulması kararlaştırıldı.

MEB yetkililerinden alınan bilgilere göre bakanlıkta bir dijital devrim hazırlığı var. Gelecek yıldan itibaren aktif kullanılması beklenen 124 e-sınav merkezinin kurulması planlanıyor. Bu 124 sınav merkezinin tüm illere yayılması söz konusu. Kalkınma Bakanlığı’nın da bu girişime destek vermesi bekleniyor.

Bakanlık, halihazırda uygulanan e-sınav uygulamalarının daha da yaygın hale gelmesi için çalışıyor. Bugün motorlu taşıtlar e-sınavı 29 il merkezinde yapılırken yeni uygulamalarla birlikte 92 yeni merkezin daha eklenmesi hedefleniyor. E-sınav merkezleri ilk etapta şehir merkezlerine kurulacak. Daha sonra nüfusun yoğun olduğu ilçelere de takviye yapılması düşünülüyor.

İleri teknoloji ve akıllı cihazlarla donatılacak bu merkezlerde engelliler de düşünülecek. Tüm cihaz ve ekipmanlar, engellilerin konforlu kullanımı için tasarlanacak. Ayrıca işaret diliyle hazırlanan sorular da sınavlarda yer alacak. Yeni sistemle kullanıcıların hata yapma olasılığı da azalacak. Kolay arayüzlerle yanlış işaretleme, kaydırma yapma gibi hataların minimize edilmesi amaçlanıyor. Yeni uygulamayla kağıt ve baskı masrafları gibi maliyetlerin de ortadan kalkacak olması sistemin en büyük artılarından biri olarak değerlendiriliyor. İlk kapsamlı e-sınav merkezi ise Ankara’nın Çiğdem Mahallesi’nde kurulacak.