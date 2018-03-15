MEB'den Okuma-Yazma Bilmeyenler İçin Mobil Uygulama

MEB desteğiyle ülkemizdeki okuma-yazma bilmeyen kişiler için geliştirilen Oku Yaz uygulaması bugünden itibaren indirilebilir duruma getirildi. Play Store'dan veya Eba Dükkan'dan indirelebilen uygulama bir hayli pratik bir şekilde harfleri öğretiyor.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) tarafından geliştirilen ve "Uygulamamızda kullanıcının, harflerin yazılış yöntemini, farklı şekilde yazımlarını görebileceği ve harfin içinde geçtiği görseli sesli olarak da dinlenebilecek." açıklamasıyla sunulan uygulamanın gerçekten başarılı olduğunu belirtmek gerekiyor. Her harfi detaylıca anlatan ve pek çok pratik sunan Oku Yaz'ın sürekli güncellenerek yeni dersler alacağı ifade ediliyor.

Ayrıca iOS platformu için henüz test aşamasında olan uygulama kullanıcılara, harflerin yazılış yöntemlerini gösteriyorken aynı zamanda bir harfin hangi sesi karşıladığını da tekrar tekrar dinletiyor. Bu anlamda bir harfi öğrenmek çok kolay bir hale geliyor. Bunun dışında yakın zamanda geleceği söylenen sınıf ortamında okuma yazma öğreten örnek ders videoları da kullanıcıların hoşuna gidecektir diye düşünülüyor.

Öğretmenler tarafından uygulamaya gelen ilk yorumların da olumlu yönde olduğunu belirtmekte fayda var. Bakalım Oku Yaz uygulaması sayesinde okuma-yazma öğrenebilecek ne kadar kullanıcı olacak, zamanla göreceğiz.