MEB Duyurdu: Okullara Yapay Zeka Dersleri Geliyor

Dünya genelinde Çin ve Avustralya’dan sonra yapay zeka eğitim ve öğrenme başlığı stratejisini geliştiren üçüncü ülke olacak Türkiye'de, okullarda yapay zeka odaklı dersler, konular ve projeler hayata geçirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında gençlere daha akılcı dersler vermek istiyorken, bu derslerin başında yapay zeka geliyor. MEB tarafından alınan kararlar doğrultusunda yapay zeka stratejisi oluşturuldu. Bu stratejinin içeriğinde ise çağın becerileri, ders içerikleri, ölçme, değerlendirme, rehberlik, yönlendirme, öğretim gibi konular işlenecek.

Teknoparklarda Etkinlikler Düzenlenecek

Yapay zeka eğitimlerini yalnızca derslere yansıtmayacak olan MEB'in bir diğer projesi ise teknoparklar olacak. Her ilde kurulan teknoparklara yapay zeka ofisleri açmayı planlayan bakanlık, bu konuda teknoloji şirketleriyle anlaşma sağlayacak. Hatta ilk aşamada İTÜ ile işbirliği yapan MEB, bu konularda öğrenci çalışmalarına destek verecek.

Aynı zamanda MEB'in online portalı olan EBA'ya da yapay zeka dersleri, yapay zeka ile ilgili etkinlikler ve eğitici oyunlar eklemeyi planlayan bakanlık, bilişim teknolojileri alan öğretmenlerine yapay zeka konusunda seminerler hazırlamayı planlıyor. Çin ve Avustralya'dan sonra yapay zeka stratejisi geliştiren Türkiye'nin yakın zamanda yapay zeka alanında verim alması bekleniyor.

Kitaplara Karekod Eklendi

Ayrıca bu yılki ders kitaplarının arkasına karekod ekleyen MEB, bu sayede EBA ile olan bağlantıyı artırmak istiyor. Karekodu okutan kitap sahibi, EBA üzerindeki ilgili ders alanına doğrudan erişebilecek.