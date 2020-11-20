MEB'den Flaş Yüz Yüze Eğitim Kararı!

MEB yüz yüze eğitim açıklamasında bulundu. Anaokulu ve kreşler açılacak mı? MEB'den anaokulu ve kreşler hakkında resmi açıklama geldi. anaokulu ve kreşler açılacak mı? İşte yapılan açıklamanın detayları.

Anaokulu ve Kreşler Açılacak Mı?

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, MEB tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir."

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Uzaktan Eğitim Açıklaması Yapılmıştı!

MEB geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada yüz yüze eğitime ara verildiğini açıklamıştı. Açıklamada şunlar söylenmişti:

"20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz. 31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlama salgının seyrine göre gerçekleştirilecek. Merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler için sınav müfredatının uzaktan eğitime uyumlu hale getirilmesiyle ilgili çalışmalar sürmektedir. Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. Özel Öğretim Kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki bireysel eğitimler yüz yüze gerçekleştirilebilecek. Aralık ayının son haftasındaki tabloya göre okullarda yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planlamamızı ve takvimimizi kamuoyu ile paylaşacağız."

Yeni Tedbirler Başlıyor!

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada yeni koronavirüs tedbirleri açıklanmıştı. Yeni tedbirler ve kısıtlamalar 20 Kasım 2020 Cuma gününden itibaren yürürlüğe girmiş olacak. Yeni koronavirüs tedbirleri şu şekilde:

Açıklanan Kısıtlamalar ve Yasaklar