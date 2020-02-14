MEB, Hacker Öğrencileri Arıyor! İşte Büyük Ödül

Milli Eğitim Bakanlığı, Ulusal Siber Güvenlik Yarışması düzenliyor! Bilgisayarlarda yer alan güvenlik açıklarını bulup, bu açıkları kötü amaçlı kullanmayan 3 öğrenciye büyük ödül verilecek.

Hacker Öğrenciler Yarışacak!

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan yarışmaya lise ve ortaokul öğrencileri katılabilecek. Ulusal Siber Güvenlik Yarışması hakkındaki yazı 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderildi. 1 Şubat - 15 Nisan 2020 tarihleri arasında trabzonarge.meb.gov.tr/teknolig adresinden yarışmaya kayıt yapılabileceği açıklandı.

Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik siber güvenlik farkındalığının oluşturulması için yapılan yarışmanın büyük ilgi görmesi bekleniyor. Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü'nde jüri 30 Nisan'da toplanıp, ön eleme yapacak. Ön elemeyi geçen beyaz şapkalı hackerlar 8-9 Haziran’da Siber Güvenlik yarışmasına katılabilecekler.

Ön elemeyi geçen hackerlar, Siber Güvenlik yarışması final turuna katılacaklar. Final turu 8-9 Haziran 2020 tarihinde Trabzon ili Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri Merkezinde gerçekleştirilecek olup 10 hacker yarışacak. Dereceye giren ilk 3 beyaz şapkalı hacker’a ödülleri 11 Haziran 2019 Teknolig Final töreninde takdim edilecek. 3 öğrenci dizüstü bilgisayarla ödüllendirilecek.