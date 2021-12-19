MEB Bakanı Açıkladı: İklim Değişikliği Dersi Verilecek

MEB Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği dersi ile ilgili olarak resmi açıklamayı yaptı. Sadece seçmeli ders olarak işlenen iklim değişikliği konusu, 2022-2023 yılından itibaren farklı bir ders olarak öğrencilere anlatılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan araştırmalar sonucunda eğitim-öğretim müfredatının 2022 yılında değiştirilmesi kararlaştırıldı. Bu değişikliğin başında ise 'iklim değişikliği' isimli yeni bir dersin eklenmesi yer alıyor.

Küresel iklim değişikliği tehlikesine karşı Türkiye’nin de imzaladığı Paris İklim Anlaşması’na ilişkin kanun teklifi, geçtiğimiz Ekim ayında TBMM’de onaylanmış ve ardından uygulamaya alınmıştı.

Bu gelişmenin hemen ardından ise ‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın adı ‘Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ olarak değiştirilmişti.

İklim değişikliği ile ilgili olarak yeni bir karar Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklama doğrultusunda 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren ortaokul müfredatına iklim değişikliğiyle ilgili yeni bir ders kategorisi dahil edilecek.

MEB’den Çevre Bilinci Hamlesi: “Çevre Eğitimi” Müfredatına "İklim Değişikliği" de Eklendi



Ortaokullarda iki kademede seçmeli "çevre eğitimi" dersi, gelecek yıldan itibaren üç kademede "çevre eğitimi ve iklim değişikliği" adı altında uygulanacak.



Haber 👉https://t.co/iKEtLiekTj pic.twitter.com/FoK9RKVplG — Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) December 18, 2021

MEB müfredatına Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği dersi eklendi

İklim değişikliği dersiyle ilgili bilgi vermeyi ihmal etmeyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlık olarak 'Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği' dersine müfredatta daha fazla yer ayırmak istediklerini dile getirdi.

Bu konunun halihazırda sosyal bilgiler ve coğrafya ders kategorisinde incelendiğini ve ayrıca seçmeli ders olarak işlendiğini dile getiren Bakan Özer, artık ayrı bir ders olarak verileceğinin altını çizdi.

"Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olmasıyla iklim değişikliği ile mücadele için çalışmalar her alanda hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye'nin iklim değişikliği mücadelesinde genç nesillerimizin daha bilinçlenmesi için müfredatta da önemli bir değişikliğe gittik." denildi.

Talim ve Terbiye Kurulu toplantısında alınan kararla, 2015'ten bu yana 7'nci veya 8'inci sınıflarda haftada 2 saat seçmeli olarak okutulan 'çevre eğitimi' dersi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren okutulmak üzere 6'ncı ve 7'nci sınıflarda 1 saat, 8'inci sınıflarda ise 1 ya da 2 saat yine seçmeli olarak 'çevre eğitimi ve iklim değişikliği' adı altında uygulanacak. Bu kapsamda, geleceğe yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak çevre ve iklim değişikliği eğitimi, müfredatta daha geniş yer bulacak.

Bakan Özer, bu dersin eğitimini verecek öğretmenlere de çevre bilinci konusunda bilgilendirmeler yapacaklarını belirterek şunları ifade etti: "Sömestr tatilinde tüm öğretmenlere iklim değişikliği, çevre bilinci, sıfır atık konularında bilgiler verilecek."