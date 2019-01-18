MEB'in Not Sistemini Hackleyen Öğrenci Gözaltına Alındı

Geçtiğimiz hafta Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki okulda ilginç bir olay yaşandı. 10. sınıf öğrencisi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) not sistemini hackledi. Ancak durum okul yönetimi tarafından fark edilince öğrenci gözaltına alındı.

Sultan Şeymus M. İsimli 10. sınıf öğrencisi, MEB'in not sistemini hackledikten sonra kendi notlarını ve devamsızlık durumunu değiştirdi. 59 gün olan devamsızlığını 9 güne indiren ve notlarını da 20’şer puan yükselten öğrencinin sistemdeki hareketleri, bir süre sonra okul yönetimi tarafından fark edildi.

Öğrenciye not veren öğretmenler, ilk başlarda sorunun kendilerinden kaynaklandığını düşünerek sistemdeki verileri düzelterek eski haline getirdi.

Sonraki gün tekrar sisteme giren Sultan Şeymus M., notları ve devamsızlığı tekrar kendine göre güncelleyince bu durum okul yönetiminin dikkatini çekti.

Okul yönetiminin durumu polise bildirmesinin ardından Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri devreye girerek not sistemini takibe aldı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda, Sultan Şeymus M.'nin evinde bulunan IP adresinden sisteme girildiği tespit edildi ve öğrenci gözaltına alındı.