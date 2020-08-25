MEB'den Kronik Rahatsızlığı Olan Öğrenciler için Uzaktan Eğitim Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kronik hastalığı bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencileri için açıklamalarda bulundu. İşte detaylar.

Kronik Rahatsızlığı Olan Öğrenciler Koronavirüs Nedeniyle Uzaktan Eğitim Alabilecek

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sene başı iş ve işlemlerine ilişkin illere yazı gönderdi. Gönderilen yazıda kronik rahatsızlığı bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yapılacak işlemler belirlendi.

Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde hastalığı yer alan resmi ve özel ilköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler, bu durumlarına ilişkin e-Nabız Sistemi'nden veya Sağlık Bakanlığınca belirlenecek diğer usullerle alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, eğitim faaliyetlerini Kovid-19 salgını süresince uzaktan eğitim ile sürdürebilecek.

Okullar Ne Zaman Açılacak?

Okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile açılacak. Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçiş yapılacak.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız öneriler arasında. Öksürük veya ateş gibi durumunuz var ise en yakın sağlık kuruluşuna mutlaka gidin.