MEB Öğrencilere Dizüstü Dağıtacak!

Türkiye’deki sınıflarda teknoloji kullanımının artması ve verimliliğin yükseltilmesi amacıyla başlatılan Fatih Projesi kapsamında, milyonlarca öğrenciye tablet dağıtan Millî Eğitim Bakanlığı, projeyi bir adım daha ileriye götürerek, öğrencilere dizüstü bilgisayar dağıtacağını açıkladı.

Erişebilirlik, verimlilik, fırsat eşitliği, ölçülebilirlik ve kalite için MEB tarafından başlatılan Fatih Projesi, sınıfların teknolojik alet edevat ile donanmasını ön görmüştü. Bu sebeple Türkiye çapında milyonlarca dersliğe akıllı tahta götüren ve sınıflara internet bağlayan bakanlık, öğretmenlere ve öğrencilereyse tablet, dijital kimlik, bulut sunucu hesabı ve e-posta adresi dağıtmıştı.

Kimi bölgelerde oldukça başarılı şekilde uygulanan ve hedeflerine ulaşan Fatih Projesi’ni geliştirmek için harekete geçen MEB, tablet yerine hem tablet hem dizüstü bilgisayar olabilen 2’si 1 arada bilgisayarlardan alacağını ve ilk olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında 2 milyon 700 bin bilgisayarı 5’inci ve 9’uncu sınıf öğrencilerine dağıtacağını duyurdu.

2011 yılında başlatılan ve kısa adı FATİH olan (Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Harekâtı) projesi için görevlendirilen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ihale görevini üstlenirken, Millî Eğitim Bakanlığı dağıtım hizmetlerinde görev aldı. Ancak projenin hızlandırılması için 2015 yılında FATİH projesinin ihale kısmı da Millî Eğitim Bakanlığı’na devredildi. Devir işleminden sonra projenin geliştirmesi için çalışmalara başlayan bakanlık, ihale sürecine kadar getirdiği değişiklikle birlikte İstanbul’dan Hakkari’ye Türkiye’nin dört bir yanına yeni teknolojik ürünlerin dağıtılması kararını uygulamaya koymaya başladı.

Yeni projenin ilk aşamasında Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom ile anlaşma yapan bakanlık, GSM şirketlerine alt yapı kurmaları için çeşitli ödenekler sağlayacağını belirtti. İhale sonrasında GSM şirketlerinin 81 ilde gerekli alt yapıyı kurmalarının ardından, Bakanlık 2018-2019 eğitim öğretim yılının başında 2 milyon 700 bin bilgisayar dağıtacak. Bilgisayarların 2 milyon 500 bini 5’inci ve 9’uncu sınıf öğrencilerine, geriye kalan 200 binini de öğretmenlere verecek. Dağıtılan bilgisayarlar 4 yıl sonunda öğrencinin olacak.