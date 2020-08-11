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  4. MEB, Okullar Hakkında Açıklama Yaptı! Okullar Açılacak Mı?

MEB, Okullar Hakkında Açıklama Yaptı! Okullar Açılacak Mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, okullar hakkında yeni bir açıklama yaptı. " Okullar açılacak mı? " sorusu oldukça fazla merak ediliyor. Detaylar haberimizde.

bilim-kurulu-uyesi-okullar-hakkinda-aciklama
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Okulların açılıp açılmayacağı son günlerde büyük merak konusu haline geldi. Okullar açılacak mı? MEB okullar hakkında Twitter üzerinden açıklama yaptı. İşte MEB tarafından okullar hakkında yapılan açıklama.

Okullar Açılacak Mı?

MEB'in resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Yarınki Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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Yarın Bilim Kurulu toplantısında okulların açılıp açılmayacağına karar verilecek. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapılacak. Yapılacak olan açıklamadan ilk sizin haberiniz olmasını istiyorsanır bildirimleri açmayı ve sitemizi takip etmeyi unutmayın! Bizleri takipte kalarak en güncel haberler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç?

11 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 243.180 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.873'e yükseldi.

ETİKETLER: meb koronavirüs

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