MEB Veli Toplantıları İle İlgili Yeni Bir Karar Aldı

Ülkemizde yeni tip koronavirüs vakaları hızlı bir şekilde artmaya devam ettiğinden dolayı uzaktan eğitim sistemine geçildi. Uzaktan eğitim sistemiyle beraber veli toplantılarının nasıl yapılacağı ile ilgili birtakım sorular meydana geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sisteminde veli toplantılarının nasıl olacağı ile ilgili önemli oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Peki, MEB veli toplantıları ile ilgili ne kararı aldı? Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

MEB Veli Toplantıları İle İlgili Ne Kararı Aldı?

Çocukların bazı günler okulda bazı günler ise evde eğitim almasının velilerin kendi hayatlarıyla ilgili planlamalarını da değiştireceğini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bunun için okul ve aile ilişkisi her zamankinden çok daha önem kazandı. Çocuklarının okulunu, temizlik ve hijyen durumunu, alacağı eğitim sırasındaki önlemleri yerinde görmek isteyen velilerimiz olabileceği gibi kendi iş yoğunluğunda, uzaktan ama sürekli iletişimle okulun durumunu öğrenmek isteyen velilerimiz de olacaktır" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu amaçla veli toplantılarında hafta içinden itibaren okul yönetimlerimiz, velilerimizi her türlü konuda detaylıca bilgilendirmek için küçük gruplar halinde ya da bireysel olarak bilgilendirme toplantı ve görüşmeleri gerçekleştirebileceği gibi telefon ve internet gibi çeşitli iletişim kanallarını kullanarak uzaktan çevrim içi toplantılar da yapabilecek. Yüz yüze eğitimin ilk ders zili öncesinde ilkokul 1. sınıf öğretmenlerimiz de velilerle çevrim içi toplantılar yapmaya başlayacak. Önemli olan iletişim kanallarını açık tutmak ve eğitim sisteminde önemli bir paydaş olan velilerimizin desteğini almaktır."

Yeni eğitim ve öğretim döneminde veli iletişimi ile ilgili öğretmenlere yardımcı olacak bir kılavuzun hazırlandığını belirten Bakan Selçuk, "Salgın süreci ve yeni normalde ebeveyn kontrolü, evdeki eğitim sürecine yaklaşımlar, kişisel hijyen ve sosyal mesafe alışkanlıklarını düzenleme gibi önemli ayrıntıların yer aldığı bu kılavuz yeni dönemde öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz ve okullarımız arasında daha güvenli bir bağ kurup iletişimi daha da güçlendirecek" şeklinde konuştu.