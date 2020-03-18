MEB, Veliler İçin EBA Tanıtım Videosu Yayınladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz hafta 23 Mart’tan itibaren uzaktan eğitim sistemine geçileceğini duyurmuştu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için eğitim dijital öğrenim platformu olan EBA (Eğitim Bilişim Ağı) üzerinden sürdürülecek. MEB, velilere yönelik EBA tanıtım videosu yayınlayarak, EBA girişi nasıl yapılır?, EBA nasıl kullanılır? gibi kafalardaki soru işaretlerini giderdi.

Coronavirüsü nedeniyle 16 Mart’tan itibaren okullar bir hafta süreyle tatil edilmişti. 23 Mart Pazartesi günü itibarıyla da uzaktan eğitim uygulamasına geçileceği MEB Bakanı Ziya Selçuk tarafından duyurulmuştu. Bu kapsamda öğretmenlere özel Eğitim Bilişim Ağı kısa adıyla EBA kullanım simülasyonlarını site üzerinden yayınlayan MEB, veliler için de detaylı bilgilendirmenin yapıldığı bir video hazırladı. Anadolu Üniversitesi ile birlikte hazırlanan videoda en çok sorulan sorulardan “EBA giriş nasıl yapılır ve EBA nasıl kullanılır?” detaylı olarak yanıtlanıyor. Ayrıca veli sisteminde yer alan sekmeler (Eğitim Takvimi, Kütüphane, Raporlar, e-portolyo) hakkında bilgi veriliyor.

EBA Giriş Nasıl Yapılır?

Siteye girdiğinizde üstteki menüden Veli Girişi'ni seçmelisiniz. Otomatik olarak e-devlet sistemine yönlendirileceksiniz. Açılan sayfada T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizle giriş yaptığınızda sizi EBA Veli Sistemi ana ekranı karşılayacaktır. Birden fazla öğrencinin velisiyseniz öncelikle sol üst köşede yazan ismin yanına bulunan 'ok' işaretine tıklayarak, durumunu kontrol etmek istediğiniz öğrenciyi seçmelisiniz.

EBA Nasıl Kullanılır?

Ekranın sağında bulunan takvimden çocuğumuzun etkinliklerini, çalışmalarını, tatil günlerini ve yazılı sınavlarını takip edebilirsiniz. Ekranın solunda bulunan menüden 'dersler' butonuna tıkladığınızda öğrencinin aldığı dersler karşınıza gelecektir. Ders seçip konu detayına tıklayarak, çocuğumuzun ilgili konularda yer alan içeriklerdeki performans durumunu ve tamamlama yüzdesini görebilirsiniz. Çocuğunuz ders içeriklerini tamamladıkça konu tamamlama yüzdesi artacaktır. Konu performansı ise çocuğumuzun bir konuda yer alan sınavlardaki ve testlerdeki performansıyla ilişkilidir. Derse ait ödevi varsa bu ekrandan derslerinin altındaki ödev uyarılarını görebilirsiniz.

Ekranın solunda bulunan menüden, 'çalışmaları' butonuna tıklandığında öğretmen tarafından öğrenci atanmış çalışmalar, bu çalışmaların başlangıç ve bitiş tarihleriyle beraber öğrencinin çalışmada ilerleme durumu ekrana gelecektir.

EBA Öğrenci Girişi Nasıl Yapılır?

Öğrenciler, EBA’ya T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturdukları şifre ile giriş yapabiliyor.