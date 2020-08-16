MEB, Yeni Eğitim Öğretim Yılı Takviminini Yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılı takmini yayımladı. Yayımlanan takvime göre resmi ve özel eğitim kurumları tarafından 8. ve 12. sınıfta okuyan öğrencilere ve mezunlara yönelik 31 Ağustos 2020 ve 6 Haziran 2021 tarihleri arasında destek ve yetiştirme kursları açılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile ilgili detaylar haberimizde.

Yeni Eğitim Öğretim Yılı Takviminde Hangi Maddeler Yer Alıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvimde "Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumları istemeleri halinde 17 Ağustos 2020 Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim yoluyla tüm kademe ve sınıf düzeylerinde öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik program uygulamasına başlayabilecek" ifadeleri kullanıldı.

Yayımlanan takvimde "2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibarıyla başlayacağından resmi ve özel örgün eğitim kurumlarının tamamı bu tarihten itibaren uzaktan eğitim yoluyla öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik program uygulamasına başlayacak" ifadesine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından illere gönderilen yazıda "Yeni ders yılına ilişkin öğretim programlarının işlenmesine 21 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren Bakanlıkça yapılacak planlama doğrultusunda başlanacak. Öğretmenler, mesleki çalışmalara 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü görev yaptıkları eğitim kurumlarında başlayacak. Yeni eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 21-25 Eylül 2020 tarihlerinde uyum eğitimleri gerçekleştirilecek" ifadeleri kullanıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın illere gönderdiği yazıda şu ifadeler de yer aldı: