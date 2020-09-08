MEB Yüz Yüze Eğitim Hakkında Yeni Bir Açıklama Yaptı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada okulların 21 Eylül 2020 tarihinde açılacağını duyurmuştu. Bu kararın ardından günlük vaka sayılarında ciddi oranda artış yaşandı. Bu sebepten ötürü velilerin ve öğrencilerin kafasında okulların 21 Eylül tarihinde açılıp açılmayacağı ile ilgili soru oluştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk'tan Yüz Yüze Eğitim Açıklaması

Ülkemizde yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmaması sonucunda günlük vaka sayıları 1700'ü aşmış durumda. Vaka sayıları artmaya devam ederken velilerin ve öğrencilerin kafasında okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili soru işareti bulunuyor. Peki, günlük vaka sayıları bu şekilde giderse okullar 21 Eylül'de açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mesleki Gelişim Programı Dijital Sertifika Töreni'ne katıldı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, katıldığı törende çok önemli bir açıklamada bulundu. Yüz yüze eğitim hakkında yeni bir açıklama yapan Bakan Selçuk, "Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak" ifadelerini kullandı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, dün okulların açılması ile ilgili olarak açıklamada bulunmuştu. Prof. Dr. Şenol, "Okulların yüz yüze olarak açılabilmesi için Türkiye'de yeni vaka sayısının en azından 500'ün altına inmesi lazım, 100-300 arasında vaka gördüğümüzde içimiz rahat edebilir" şenlinde konuşmuştu.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 7 Eylül itibarıyla toplam vaka sayısı 281.509 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 6.730'a yükseldi. İyileşen hasta sayısı 252.152, hastalarda zatürre oranı ise %7,6 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısının 1.118 olduğu belirtildi.