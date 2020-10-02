MEB'den Yüz Yüze Eğitim Açıklaması: Meslek Liselerinde Eğitim Başlıyor

Meslek liselerinde yüz yüze eğitim başlıyor. MEB tarafından yüz yüze eğitim açıklaması yapıldı. Konu hakkında merak edilenleri sizler için bir araya getirdik. Meslek liselerinde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler.

Meslek Liselerinde Yüz Yüze Eğitim Ne Zaman Başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından illere "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Uygulamalı Eğitim"e ilişkin yazı gönderildi.

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinde alan ve dal derslerin uygulama kazanımları, 5 Ekim'den itibaren yüz yüze eğitimle verilecek.

Gönderilen yazıya göre, 5 Ekim'den itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin "meslek.eba.gov.tr" adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımları, tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimle verilecek.

Yüz yüze eğitimde, öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30, teneffüsler 10 ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanacak. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel veya teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.

Yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal dersleri süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilecek. Haftalık ders çizelgelerine göre, yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri, alan zümre öğretmenlerince belirlenecek.

Koronavirüs Salgınında Son Durum

1 Ekim itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 320.70 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8.263'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 1.507 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 281.151 olarak açıklandı.

Koronavirüs salgını yakın temas yolu ile insanlardan insanlara geçmekte. Koronavirüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.