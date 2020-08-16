Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Yüz Yüze Eğitim Açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde yüz yüze eğitimin 21 Eylül tarihinde gerçekleşeceğini belirtmişti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yüz yüze eğitim ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklama ile ilgili detaylar haberimizde.

Yüz Yüze Eğitim 21 Eylül'de Başlayacak mı?

Bir Bakan olarak değil, bir öğretmen olarak yazdığını belirten Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim; çocuğun iç çekişini, kahkahasını, “Öretmenim!” deyişini duyarak, saçını okşayarak, omzuna dokunarak, kaş göz işaretiyle çaktırmadan uyararak, birlikte eğlenerek ve teneffüste üşümesin diye montunun önünü kapatarak yapılır. Uzaktan eğitimde bunlar yok, olmayacak da" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Uzaktan eğitime biz her detayıyla hazırırız ve en iyisini yapacağız ama sınıf ortamının, okul ikliminin ruhunu ekranlara üfleyemeyiz. Ne yapsak eksik kalır. Bu yüzden bizim eğitim öğretimi layıkıyla devam ettirebilmek için okullara dönmemiz, yüz yüze eğitime başlamamız lazım" dedi.

Bakan Selçuk, "Yüz yüze eğitime 21 Eylül’de başlayabilmemiz sizin elinizde. Gece gündüz çalışıyoruz. Teneffüste oynanacak temassız oyunlar bile hazır. Detaylara bu kadar titizlikle hazırlandığımız bu süreçte hâlâ maskesiz ve mesafeyi hiçe sayan insanlar görmek bizleri derinden üzüyor" ifadelerine yer verdi.

Okulların açılması ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“'Okulları birlikte açacağız' derken samimiyiz, sizleri bu sorumluluğa ortak olmaya çağırıyoruz. Sizsiz başaramayız. Lütfen maske takın, mesafenizi koruyun ki okulları açıp işimizi yapabilelim, çocuklar okullarına kavuşsun. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz adına rica ediyorum."