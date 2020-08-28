MEB Yüz Yüze Eğitim İle İlgili İddialara Yanıt Verdi

Ülkemizde yeni tip koronaivrüs vaka sayılarının artış göstermeye devam etmesinden ötürü velilerin ve öğrencilerin kafasında yüz yüze eğitimin ne zaman yapılacağı ile ilgili bir soru işareti vardı. Bugün okulların açılacağı tarih ile ilgili ortaya atılan birtakım iddiaların doğrultusunda hem öğrencilerin hem de velilerin kafasında bir karışıklık oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son yapılan açıklama ile birlikte bugün ortaya atılan iddiaların tamamı yalanlandı. Peki, okullar ne zaman açılacak? MEB yüz yüze eğitim açıklaması ile ilgili detaylar haberimizde.

MEB Yüz Yüze Eğitim Açıklaması: Okullar Eylülde Açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, hangi sınıf düzeylerinin hangi tarihte yüz yüze eğitime başlayacağı hakkında ortaya atılan iddia ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. Bugün ortaya atılan iddiaya göre 8. ve 12. sınıfa giden öğrenciler için okul zili 21 Eylül tarihinde çalacaktı. 21 Eylül tarihinden üç hafta sonra ise tüm sınıfların açılması düşünülüyordu. Okullar açıldıktan 3 hafta sonra ise koşulların elverişli olduğu takdirde 1. ve 2. sınıfların da okula başlaması planlanıyordu ama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre bu iddiaların hiçbirinin doğruluk payı bulunmuyor.

Peki, MEB bugün ortaya atılan iddialar ile ilgili açıklamasında hangi ifadelere yer verdi? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklama ile bugün ortaya atılan iddialar şu şekilde çürütüldü:

Kamuoyunun Bilgisine, 21 Eylül'de başlaması planlanan yüz yüze eğitimle ilgili hangi sınıfların aşamalı ve seyreltilmiş olarak okula başlayacağı henüz netlik kazanmamıştır. Konuyla ilgili Bakanlığımız kaynakları dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini rica ediyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde kronik rahatsızlığı olan öğrenciler ile ilgili de bir açıklama yapmıştı. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre kronik rahatsızlığı olan öğrenciler gerekli belgeler ile okul müdürlüklerine başvurmaları durumunda yeni tip koronavirüs salgını süresince uzaktan eğitim alabilecek.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 27 Ağustos itibarıyla toplam vaka sayısı 263.998 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 6.209'a yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 240.792, hastalarda zatürre oranı ise %7,3 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısının 862 olduğu belirtildi.