Milli Eğitim Bakanı Yüz Yüze Eğitimin Ayrıntılarını Açıkladı

MEB yüz yüze eğitimin ayrıntıları ile ilgili kritik bir toplantı yürüttü. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başta olmak üzere 81 ilin milli eğitim müdürlerinin katıldığı toplantıda yeni Delta varyantına karşı alınabilecek önlemler de masaya yatırıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklama sonrasında 6 Eylül'de başlayacak olan okulların yüz yüze eğitim süreci detaylandı. MEB Bakanı'nın yüz yüze eğitime ilişkin yol haritasının açıklamasının ardından, 81 ilin milli eğitim müdürleriyle toplantı yapıldı.

MEB yüz yüze eğitimin ayrıntılarını paylaştı

81 ilin milli eğitim müdürleriyle yürütülen toplantının ana başlıkları Koronavirüs ve yeni Delta varyantına karşı alınabilecek önlemler oldu. Milli Eğitim Bakanlığından gelen yazılı açıklamada, tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime 6 Eylül'de başlanacağı, 1-3 Eylül günlerinde ise okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri yapılacağı belirtildi.

Bakan Özer ayrıca tek tek tüm illerdeki son çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tüm devlet ve vakıf okullarında "Okulum Temiz Belgesi" koşullarının takip edildiğini dile getiren Bakan Özer; sınıf, kantin, yemekhane ve varsa pansiyon her türlü kapalı alanın her gün dezenfekte edilerek gerekli hijyenin sağlanacağını dile getirdi.

"Okullarda yüz yüze eğitimin bir kez daha aksamaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermeyeceğiz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız okula maske takarak gelecekler. Öğrenci ve personelimizin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idarelerimiz ücretsiz maske temin edecek. Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacak."

Bakan Özer, Bakanlık bünyesinde yeni kurulan elektronik takip sisteminin de bu yıl itibarıyla devreye girdiğini ve bu takip sistemi sayesinde il, ilçe, kurum ve okul düzeyinde tüm süreçlerin anlık olarak güncellendiğini ifade etti.

Toplantıda ayrıca öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının hijyen koşullarına ilişkin hazırlıkları eksiksiz bir şekilde yapması gerektiğine dikkat çekildi. Kısa süre önce gerçekleşen yangın ve sel felaketlerindeki illerin okul üyeleri de hazırlık konusunda son aşamaya geçmiş durumda.

Yeniden kapanma olur mu?

"Yeni bir kapanma olur mu?" sorusunu yanıtlayan Bakan Fahrettin Koca, yeni dönemde COVID-19 nedeni ile kapanma düşünmediklerini, bu konuyu gündeme de almadıklarını söyledi. Sputnik V aşısının durumu ile ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi: "Sputnik aşısının birinci ve ikinci dozları farklı. Farklı olan ikinci dozu gelmediği için aşılamayı başlatmadık, bekliyoruz."