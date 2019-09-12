MEBBulut Sistemi ile Veriler Çok Daha Güvenli İletiliyor

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan tüm kurum ve kuruluşlar MEBBulut sistemi üzerinden güvenli bir şekilde dosya paylaşabilecek. Yüzde 100 yerli imkanlarla hazırlanan bulut projesi hayata geçirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Genelgesi'ndeki tedbirler dikkate alınarak oluşturulan depolama sistemi sayesinde daha hızlı, fonksiyonel ve güvenli bir şekilde dosya paylaşımının yapılması sağlanılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, verileri kriptolu bir biçimde sunucularda saklamakta ve verilerin dışarıya çıkmasına izin vermemekte. MEBBulut sistemi sayesinde anlık veri gönderme işlemi yapılabilmekte. Bu sayede veriler saniyeler içerisinde ülkemizin her yerine ulaşabilmekte.

Sisteme yüklenen veriler hiçbir şekilde silinmemekte. Sistem zararlı yazılımlara karşı yüksek koruma içermekte. MEBBulut sistemi ayrıca diğer kurumlar arasında veri transferinin gerçekleştirilmesine de olanak sağlamakta.

Bu sayede kurumlar arasında güvenli bir şekilde veri transferi gerçekleştirilebilmekte. Sisteme Mebbis veya kullanıcı adı ile erişim sağlanmakta. Sistemdeki verilere bulut.meb.gov.tr adresinin yanı sıra mobil uygulama üzerinden de güvenli bir şekilde erişilebiliyor.