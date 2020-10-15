Meclis Apple'ı Sallamadı: O Kulaklık Kutudan Çıkacak!

Apple geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği etkinlikle birlikte iPhone 12 modellerini tanıtmış ve bu modellerin kutusundan şarj adaptörünün ve kulaklığın kaldırılacağını açıklamıştı. Nitekim benzeri bir durum, Apple'ın mevcutta satmaya devam ettiği - iPhone 11, iPhone SE 2 - modeller için de geçerli. Yani yeni bir satın alım yaptığınızda büyük ihtimalle akıllı telefonunuzun kutusunda şarj adaptörü ve kulaklık yer almayacak.

Apple'ın çevre kirliliğini önlemek adına aldığı bu karar görünüşe göre Fransa'nın pek de umurunda değil. Fransa'nın hukuk kuralları çerçevesinde akıllı telefonlarda on dört yaşın altındaki çocukların ve diğer halkın radyasyona maruz kalmasını engellemek adına 'eller serbest kiti' ya da 'kulaklık' bulunmak zorunda.

iPhone 12 Kutusundan Kulaklık Çıkacak mı?

Fransa hükümetinin aldığı bu karar çocukların, akıllı telefonlardaki uzun süreli radyasyona maruz kalmasını önlemek amacıyla yapılıyor. Ayrıca aynı yasalara göre kutuda yer alan kullanım kılavuzu, kişilerin eller serbest kitini kullanmasını önermelidir. Aksi durumda şirket çeşitli türde para cezalarına çarptırılıyor.

"Radyo ekipmanı içeren herhangi bir nesne kablolu, sağlam ve güvenilir bir kulaklık olmadan ücretli ya da ücretsiz olarak dağıtılamaz. Cep telefonu cihazlarına yönelik kullanım kılavuzları ve ambalajları, kablolu kulaklık kullanımını öneren açık ve görünür bilgiler içermelidir."

Radyasyonun etkilerinden duyulan korku Fransa'da akıllı telefon kullanımını farklı şekillerde etkiledi. Nitekim ülkenin çeşitli şehirlerinde 5G'ye karşı protestolar gerçekleşti ve bazı yetkililer endişelerden dolayı 5G'i geciktirme çağrısında bulundu.

Tabii bu durumun bizim için geçerli olmadığını hatırlatalım. Yani ülkemizdeki iPhone modellerinde şarj adaptörü ile birlikte kablolu kulaklık da yer almayacak. Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.