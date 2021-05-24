Dijital Mecralar Komisyonu, geçtiğimiz günlerde bir toplantı düzenledi. Düzenlenen toplantı esnasında bazı önerilerde bulunuldu. Aktarılan bilgilere göre Meclis, Enes Batur'u dinleyecek. 15 milyon abonesi olan YouTuber'ın düşünceleri sorulacak.

Meclis, Enes Batur İsimli YouTuber'ı Neden Dinleyecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu, perşembe günü bir toplantı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantı kapsamında sosyal medya mecraları, bitcoin, e-spor ve Enes Batur konuşuldu.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman'a "Mesela YouTube’de bir Türk genci, Enes Batur, biliyorsunuz belki Başkanım, bu kişinin 15 milyon takipçisi var" dedi. Yayman ise Batur'un dünya genelinde tanındığını belirtti.

Erbay, Yayman'ın bu ifadesi üzerine "Evet, dünyanın bildiği bir kişi. Onu muhatap alıp buraya belki davet etmemiz gerektiğini düşünüyorum yani dinlememiz lazım. Yani nasıl bakıyor, nedir, ne düşünüyor?" ifadelerini kullandı ve sözlerine şu şekilde devma etti:

"Çünkü milyonlarca genci etkiliyor, bizim çocuk, herkes oturup 5-6 yaşında çocuklarımız deli gibi onu izliyorlar. Onu izlediğimizi, onun farkında olduğumuzu ona hissettirmemiz lazım belki de. Devlet organizasyonu diyorum ya yani çekinmememiz lazım çünkü bir realite. Onun bakış açısını yakalayabilmek açısından, işte bu gidişatı, hayatı yakalamaktan kastım bu."

Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, TikTok, VKontakte, YouTube, Dailymotion, LinkedIn, Spotify, Netflix, Amazon Prime platformlarının ülkemize temsilci atadıklarını belirten Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, bu durumun ülkemiz adına çok sevindirici olduğunu söyledi.

Yayman, "Türkiye’de en çok kullanıcıya sahip olan sosyal ağlardan başlayarak bu sosyal ağların Türkiye’ye davet edilmesi ve burada Meclisimize çalışmalarıyla ilgili bilgi verilmesi konusunda komisyonumuzun bir gündemi var" dedi ve şu şekilde devam etti: