Meclis'te Koronavirüs Tespit Edildi: Kat Karantinaya Alındı

TBMM'de Meclis Genel Sekreterliği'nin bulunduğu katta bir personelde koronavirüs çıktı. Meclis'te koronavirüs tespit edidi. Meclis'te koronavirüs tespit edilen kat karantinaya alındı. İşte detaylar.

Meclis'te Koronavirüs Alarmı: Test Yapıldı

Sozcu.com.tr'nin aktardığı habere göre, Meclis Genel Sekreterliği'nin bulunduğu katta görevli olan bir personelde koronavirüs tespit edildi. Katta yer alan personele koronavirüs testi yapıldığı bilgisi aktarıldı.

Koronavirüs tespit edilen personelin TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun odacısı olduğu ve Kubazoğlu’nun odasının da tedbir kapsamında dezenfekte edildiği paylaşıldı. TBMM Genel Kurulu'nun çalışmaları devam etmekte.

Koronavirüste Son Durum: Vaka Sayısı Kaç Oldu?

9 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 172.114 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.729'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 642, toplam entübe hasta sayısının ise 281 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 144.598 olarak açıklandı.