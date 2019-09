Medal of Honor: Above and Beyond, Oculus Rift için Duyuruldu

Eskilerin unutulmaz Medal of Honor serisini hatırlayanlarınız elbette vardır. İlk oyunu 1999 yılında çıkmış olan seri, zaman içerisinde birçok platformda boy göstermişti. Electronic Arts tarafından Battlefield serisi ile dönüşümlü olarak satışa sunulan seri, 2012 yılında çıkan Medal of Honor: Warfighter ile ölüm sessizliğine gömülmüştü. Bu biz oyuncuları fazlasıyla üzüyordu. Ne var ki yakın bir zaman önce ilginç bir gelişme yaşandı ve yeni bir Medal of Honor oyunu duyuruldu.

Ancak hemen sevinmemenizi tavsiye ediyoruz, eğer "Nasıl olursan ol, gel!" demiyorsanız tabii ki. Çünkü duyurulan yeni Medal of Honor oyunu bir VR yapımı olacak: Medal of Honor: Above and Beyond.

Oculus Rift için özel olarak Respawn Entertainment tarafından geliştirilmekte olan Medal of Honor: Above and Beyond, 2020 yılında satışa sunulacak. İkinci Dünya Savaşı döneminde geçecek olan oyunda, Office of Strategic Services (Stratejik Hizmetler Ofisi) ajanı rolünde olacağız. Savaş yüzünden harap olmuş Avrupa topraklarına gideceğimiz Medal of Honor: Above and Beyond senaryosu boyunca, Nazi güçlerine karşı Fransız direnişine destek olmaktan Omaha Beach çıkarmasına, savaşın sonunda gizli Nazi roket üslerine sızmaya kadar birbirinden zorlu görevleri yerine getirmeye çalışacağız.

Medal of Honor: Above and Beyond fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.