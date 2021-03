Medal of Honor'la Çekilmiş Kısa Film Oscar'a Aday Oldu

Medal of Honor'ın kısa filmi Oscar adayı olmayı başardı. VR oyunu Medal of Honor: Above & Beyond ile hazırlanan kısa film, İkinci Dünya Savaşı dönemindeki bir Fransız Direniş üyesini ele alıyor. İşte 2021 Oscar En İyi Kısa Belgesel'e aday gösterilen film.

Respawn Entertainment stüdyosu tarafından geliştirilen VR oyunu Medal of Honor: Above & Beyond'un bir parçası olarak oluşturulan kısa film, Oscar'ın bir sonraki töreni için En İyi Kısa Belgesel adayı gösterildi. Bu, bir video oyun stüdyosu için ilki temsil ediyorken, oyun geliştiricilerinin neler yapabileceğini de gözler önüne seriyor.

The Guardian ve Respawn Entertainment stüdyosunun CEO'su olan Vince Zampella'nın ortak yapımcılığını üstlendiği Colette adlı bu kısa film, aslında serinin bir parçası olarak hazırlandı. Kısa film, erkek kardeşinin öldürüldüğü toplama kampını ziyaret eden bir Fransız Direniş üyesini konu alıyor.

Medal of Honor: Above and Beyond oyun olarak adaylığı almasa da, VR oyunuyla hazırlanmış bir belgeselin Oscar'a aday gösterilmesi etkileyici.

On behalf of everyone at @Respawn, we are incredibly honored that "Colette," the documentary short that was shot for Medal of Honor: Above & Beyond, has been nominated for an Academy Award for Documentary Short Subject.

Her yıl sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da bile Oscar'a aday olabilecek yüzlerce uzun metrajlı film gösterime giriyor. Uygun kısa film sayısı, kısaltılmış çalışma süreleri göz önüne alındığında genellikle çok daha fazla ve bu da genellikle kısa filmlerin oluşturulmasını kolaylaştırıyor.

COVID-19 salgını nedeniyle 2020'de diğer yıllara göre önemli ölçüde daha az film çekilmesine rağmen, geliştirici Respawn en iyi beş kısa filminden birine aday olmayı başarmış durumda.

Yine de Colette isimli kısa filmin başarısını COVID-19'a bağlayan birçok film izleyicisi olacak gibi gözüküyor. Bu doğru olsa da kesin bir yargıya varmak mümkün değil. Ek olarak Medal of Honor: Above and Beyond, serinin kökleri göz önüne alındığında kısa film oluşturma fikri için uygun.

Ayrıca bu yıl 93.'sü gerçekleştirilecek olan Akademi Ödülleri heyecanı COVID-19'la birlikte başladı. 93. Akademi Ödülleri'nin Türkiye saati ile 26 Nisan Pazartesi günü gerçekleşeceğini belirtmek gerekiyor. Aday filmler için bu yazımıza göz atabilirsiniz.

