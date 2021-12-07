Medeniyetin Çöküşünü Kaydetmek İçin Kara Kutu Geliştirildi

2022'nin başlarında Avustralya'daki Tazmanya bölgesinin batı kıyısındaki bir granit ovası üzerine yıkılmaz bir "kara kutu" inşa edilecek. Medeniyeti kaydeden kara kutu ilerlemeleri ve gerilemeleri ele alacak.

Kutunun misyonu iklim felaketine yönelik attığımız her adımı kayıt altına alarak, gelecekteki uygarlıkların anlaması için bir kayıt sağlamak olacak. Avustralya Yayın Kurumu'na göre uygarlığın ölümüne neden olan şey iklim sorunları.

Pazarlama iletişimi şirketi Clemenger BBDO tarafından Tazmanya Üniversitesi araştırmacıları ile iş birliği içinde yürütülen proje şu anda test aşamasında ve web sitesinde bilgi toplamaya başlamış durumda.

Yapı, 3 inç kalınlığında çelikten yapılmış ve güneş panelleriyle kaplanmış bir şehir otobüsü büyüklüğünde olacak şekilde tasarlandı. İçi, atmosferik karbondioksit seviyeleri ve ortalama sıcaklıklar gibi iklim değişikliği ile ilgili verileri toplayan "depolama sürücüleri" ile doldurulacak.

Ek olarak bir algoritma kullanarak tweetler, gönderiler, haberler ve başlıklar için internetteki raporları tarayacak.

Medeniyeti kaydeden kara kutu işe yarayacak mı?

Geliştiriciler, ABC'ye göre depolamanın 30 ila 50 yıl içinde tükeneceğini tahmin ediyor. Depolama kapasitesini artırma ve daha uzun vadeli bir çözüm sağlama planları var, ancak yapının nasıl korunacağı belli değil.

Güneş panellerinin uygarlığın sona ermesinden önce nasıl değiştirilebileceği, bu sürücülerin on yıllar sonra ne kadar iyi dayanacağı ve kasanın vandalizm veya sabotaja ne kadar dayanıklı olacağı şimdilik bilinmiyor.

En yakın büyük şehirden yaklaşık dört saat uzaklıkta olan konumu da değişiklik yapmayı zorlaştırıyor.

Peki bu kayıtlar uygarlık için yeterli olacak mı ve belki de daha büyük bir soru, tüm bunlar gerçekten zekice bir pazarlama hamlesi mi, yoksa somut faydaları olacak mı?

Geliştirmenin arkasındaki beyinler, politikacılar ve iş dünyası liderleri eylemlerinin kaydedildiğini bilirlerse bunun etkileri olabileceğine inanıyor. Yine de Clemenger BBDO ve Tazmanya Üniversitesi yorum talebine yanıt vermedi.

Bununla birlikte insanlar zor zamanlar için hazırlanmayı seviyor gibi görünüyor.

Örneğin Norveç'te, iklim veya başka bir şekilde böyle bir kıyamet gelirse, Norveç buzunun içine sıkışmış dev bir tohum kasası bulunuyor. Avustralya, potansiyel olarak eşsiz florasının tamamen yok olmasını önlemek için kendi donmuş Nuh'un Gemisine sahip.