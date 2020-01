Media Molecule, Dreams Oyununun Geliştirme Sürecini Tamamladı

Aralık ayı içerisinde PlayStation 4 için özel olarak geliştirilen Dreams ile ilgili müjdeli bir haber almıştık. Sony Interactive Entertainment ve Media Molecule, oyunun çıkış tarihini 14 Şubat 2020 olarak duyurmuşlardı. Yakın zaman önce yapılan yeni duyuru ile Dreams oynunun geliştirilme sürecinin tamamlandığı da duyuruldu.

Bizlere çok farklı ve hayal gücümüzün sınırlarını zorlama fırsatı sunacak olan Dreams, 2013 yılı içerisindeki duyurusundan sonra, geçtiğimiz Nisan ayında da erken erişime açılmıştı. Bildiğimiz oyunlardan çok farklı olan Dreams ile hayalinizde canlandırdığınız oyun, müzik, film, sanat içerikli çalışmalar ve daha birçok şeyi gerçekleştirebileceksiniz. Bu yolla oluşturduğunuz içerikleri diğer kullanıcılar ile paylaşarak oynamalarını sağlamanız ve diğer kullanıcıların paylaştıklarını da oynamanız mümkün olacak.

Imp adının verildiği bir imleci yönettiğiniz oyunda, yeni eşyalar ve yeni karakterler yaratabiliyor ve onları Dualshock 4 veya PlayStation Move vasıtasıyla hareket ettirebiliyorsunuz. Hatta yarattığınız karakteri kontrolünüze alabiliyorsunuz da.

Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile Dreams oyununu bekleyenlere müjdeli haber en nihayetinde verilmiş oldu.

We’ve got some exciting news to share, CoMmunity... #DreamsPS4 has gone GOLD! 🥳🥳🥳



We’re all set for February 14th, 2020! Thank you for all the love and support you’ve shown Dreams and Media Molecule! We’re so excited to continue this adventure with you! ❤️ pic.twitter.com/uThlWjwfex