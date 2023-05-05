MediaMarkt’ta Anneler Günü Kampanyası Başladı

MediaMarkt, teknoloji meraklılarına geniş bir ürün yelpazesi sunarak, Anneler Günü Kampanyası'nı başlattı. Kampanya kapsamında, 5-8 Mayıs tarihleri arasında Airfryer, akıllı saat, kahve ve espresso makinesi, robot süpürge, akıllı telefon ve Ultra HD LED TV gibi birbirinden farklı ürünler çeşitli fırsatlarla satışa sunulacak.

MediaMarkt’ın kampanyası hem Türkiye genelindeki 91 mağazasında hem de online alışveriş sitesi mediamarkt.com.tr’de 5-8 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak.

Anneler Gününe Özel Fırsatlar

GRUNDIG FR 7284 AirFit Twin Çiftli Airfryer 4.899 TL’den

APPLE Watch Series SE 2. Nesil GPS 40mm Yıldız Işığı Alüminyum Kasa Akıllı Saat 5.499 TL’den

SIEMENS EQ300 TI351209RW Otomatik Kahve ve Espresso Makinesi 5.499 TL’den

KARCHER RCV3 Islak Kuru Mop Robot Süpürge 9.799 TL’den

VIVO Y22S 128GB Akıllı Telefon 7.599 TL’den (yanında Oral B Vitality Pro Cross Action Diş Fırçası hediye)

LG 43UQ75006LF 43 inç 108 Ekran Uydu Alıcılı Smart 4K Ultra HD LED TV 9.499 TL’den satışa sunulacak.

Kampanyaya dair tüm detaylara MediaMarkt web sitesinden ulaşabilirsiniz.