MediaMarkt'tan Babalar Günü İndirimi: Teknolojik Cihazlarda İndirimler!

MediaMarkt, Türkiye'nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi olarak, Babalar Günü yaklaşırken öğrencilerin de karnelerini alarak yaz tatiline girmesi nedeniyle yeni bir kampanya başlattı.

9-12 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak "Hem babaların hem karnelerin hediyesi MediaMarkt'ta!" adlı kampanya, geniş ürün yelpazesi ile teknoloji meraklılarına konforlu bir alışveriş deneyimi sunacak.

Kampanya kapsamında, akıllı telefonlardan televizyonlara, bluetooth hoparlörlerden tablet ve oyuncu aksesuarlarına kadar birçok üründe çeşitli fırsatlar sunulacak.

MediaMarkt Babalar Günü Kampanyaları

Samsung Galaxy S21 FE 128GB Akıllı Telefon Galaxy Buds 2 ile birlikte 14.999 TL’den

Grunding Android Smart 4K Ultra Hd Led TV 14.499 TL’den

JBL Xtreme 3 Bluetooth Hoparlör 8.499 TL’den

Corby CX022-2B Zoom Pro Ultimate Smart Drone 1.769 TL’den

Lenovo Tab M10 Plus 10.61" 3.Nesil 128GB IPS Tablet 5.999 TL’den

Steelseries Aerox 5 Siyah Ultra Hafif Oyuncu Mouse 1.499 TL’den satışa sunulacak.

Kampanya, Türkiye genelindeki 92 mağazada ve mediamarkt.com.tr'de geçerli olacak. Kampanyaya dair tüm detaylara Babalar Günü Hediyesi İndirimli & Kampanyalı Fiyatlarla! adresinden ulaşabilirsiniz.