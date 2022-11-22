MediaMarkt Kasım Ayı Teknoloji İndirimleri Başladı

Kasım ayı özellikle de indirim bekleyenler için indirim ayı olarak nitelendirilebilir. Gerek oyun gerekse teknoloji alanında pek çok indirimler Şahane Kasım ve Efsane Cuma gibi indirim dönemleriyle karşımızda. MediaMarkt da bu indirim kervanına katılıyor.

Ay boyunca elektronik ürünlerde tüketicilere şahane fırsatlar sunan MediaMarkt, bugün kampanyasına yeni ürünleri ekleyerek 24 Kasım’a kadar televizyonlarda, çamaşır makinelerinde, kulaklıklarda, dizüstü bilgisayarlarda, harici disklerde ve birçok üründe fırsatlar sunuyor.

MediaMarkt'ın ay başından bu yana sürdürdüğü Şahane Kasım kampanyalarına bugünden itibaren çeşitli ürünleri ekleniyor ve her evin ihtiyacı olan elektronik cihazlarda tüketicilere yeni fırsatlar sunuluyor.

MediaMarkt Sayısız Kategoride Şahane İndirimler Sunuyor

MediaMarkt mağazalarında, mediamarkt.com.tr ve mobil uygulamada 24 Kasım Perşembe gününe dek sürecek kampanya ile pek çok kategoride indirimler bulunuyor. Kampanya kapsamında en dikkat çeken indirimler ise şu şekilde:

TCL 50C725GTV 50" 126 Ekran Uydu Alıcılı Smart 4K Ultra HD QLED TV - 9.899 TL

CASPER Excalibur G900.1160-BV60A-B Oyun Bilgisayarı - 25.999 TL

LG F4J3VYP3WE.ABWPLTK Buharlı Çamaşır Makinesi - 6.999 TL

JABRA Elite 4 Active Kulak İçi Bluetooth Kulaklık - 1.299 TL

SEAGATE Expansion 2.5” 2 TB Harici Hard Disk - 1.229 TL

MediaMarkt'in tüm Kasım ayı indirimlerine MediaMarkt Kasım Ayı İndirimleri sayfasından ulaşabilirsiniz.