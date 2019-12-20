MediaMarkt, Lenovo, Intel ve Microsoft Teknoloji İş Birliği Yaptı

Günümüzde teknoloji ile iç içe yaşayan bir toplum olmak önemli bir hale geldiği için teknoloji devi firmalar, Türkiye’nin teknoloji toplumu haline gelmesi için iş birliğine gidiyorlar. Bu doğrultuda MediaMarkt, Microsoft, Lenovo ve Intel'in yer aldığı panelde Türkiye’nin teknoloji toplumu olma durumu ve neler yapılabileceği tartışıldı.

Almanya merkezli elektronik perakendecisi MediaMarkt tarafından düzenlenen panelde Microsoft Türkiye, Intel ve Lenovo bir araya geldi. Panelde yer alan teknoloji şirketleri, tüketicilere güvenli ve yüksek performanslı bir bilgisayar için gerekli ipuçlarını verdi.

MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım panelin açılışı için yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“Bilgisayar artık hem bir zorunluluk hem de eğlence ve keyif aracı. Teknolojik dönüşümde doğru yerde olabilmek adına daha güçlü, güvenli, hızlı, estetik ve yüksek performanslı cihazlara yönelmek gerekiyor. Biz de bugün her biri kendi alanında uzman olan iş ortaklarımızla bunun yöntemlerini konuştuk.”

Paneldeki konuşmacılardan biri olan Intel META Perakende Satış Direktörü Ali Rıza Küçük ise dijital dönüşüm ve teknolojik ilerleme adına kodlama, programlama, verinin işlenmesi ve analiz edilmesi, 3 boyutlu tasarımı yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi alanlarda yaratıcı olmalarının geleceği yaratmak adına önemli olduğunu vurguladı.

Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu ise TEGV ile Diyarbakır Ergani’de ve İzmir Gümüşpala’da Tasarım ve Beceri Atölyesi adı verilen teknoloji sınıfları açtıklarını ifade ederek yeni yılda bu sınıfların sayılarını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Bu sınıfların yanında oyun alanları yaratmayı amaçladıklarını söyleyen Hantaloğlu, Beşiktaş Jimnastik Kulübü iş birliğiyle Vodafone Park’ta açmış oldukları Lenovo Game On isimli oyun alanından da bahsetti.

Microsoft Ortadoğu ve Afrika Tüketici Kanalından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Gökoğlu ise Microsoft olarak bilgisayar kullanımının ve yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması için çalıştıklarını, böylece Türkiye’de teknoloji üretmek adına önemli adımlar atmak istediklerini belirtti.