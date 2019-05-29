MediaTek, 5G Destekli Yeni İşlemcisini Duyurdu

MediaTek uygun fiyatlı telefonlar için geliştirdiği yeni işlemcisini duyurdu. Sizler için Tayvan'ın başkenti Taipei düzenlenen Computex 2019 fuarında tanıtılan MediaTek 5G SoC yonga setinin neler sunduğunu haberimizde derledik.

MediaTek 5G SoC Neler Sunuyor?

Helio M70 modem ile birlikte gelen MediaTek 5G SoC, ARM’ın yeni tanıttığı Cortex-A77 CPU'ya ve Mali-G77 grafik birimine sahip. MediaTek 5G SoC, üzerine entegre edilen Helio M70 sayesinde kullanıcı 5G'nin kapsama alanı içerisinde olmadığınız zaman 2G, 3G ve 4G teknolojilerini kolayca kullanabilmekte. Helio M70, 4.7 Gbps indirme ve 2.5 Gbps yükleme hızını desteklemekte.

Yeni bir yapay zeka işleme birimine sahip olan işlemci, objeler hızlıca hareket etse bile kullanıcıların mükemmel fotoğraflar çekebilmesine olanak sağlamakta. İşlemci ayrıca 60 FPS 4K çözünürlükte video ve 80 megapiksellik kamera sensörünü desteklemekte.

7nm FinFET fabrikasyon süreci ile üretilen yeni işlemcilerin hangi telefonlarda kullanılacağı önümüzdeki aylarda açıklanacak. MediaTek 5G SoC yonga setinin 2020 yılında raflarda yerini alacak olan akıllı telefonlarda kullanılacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Sizler MediaTek'in yeni işlemcisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yeni işlemci hangi akıllı telefonlarda bulunmalı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!