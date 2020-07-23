MediaTek 6G Ekipmanları Geliştiriyor: Hem De Nokia’nın Ülkesinde!

Küresel çapta yaptığı önemli çalışmalarla bilinen MediaTek, 6G ekipmanları geliştiriyor. Üstelik bunu Nokia şirketinin çıktığı ülke olarak bilinen Finlandiya'da gerçekleştiriyor. İşte konuyla ilgili merak edilen bütün detaylar.

Nokia şirketi ile yıldızları pek barışmayan MediaTek Finlandiya'da 6 araştırma ve geliştirme merkezi kuruyor. Çin merkezli 5G ağlarına rakip olması beklenen MediaTek 6G, çok kısa bir süre içerisinde dünyanın tamamına yayılacak. Finlandiya hükümeti bu konuda tam destek veriyor.

MediaTek 6G çalışmaları şimdiden başladı

MediaTek 6G ve Finlandiya hükümeti tarafından yapılan anlaşmaya göre, 2030 yılına kadar bu ağlar ticari faaliyete açık hale gelecek. Böylece bu alanda ilginç gelişmelerin yaşanmasının önü açılmış olacak. Sektör gerçekten de bu konuda son derece elastik.

Şirket, şimdilerde bazı teknik yetkinliklerini göstermeye çalışıyor. Araştırma ve geliştirme ekibinde dünyanın en iyi isimlerine yer vermeye çalışan firma, aynı zamanda ekipmanlar konusunda da gelişim sağlıyor. 6G bugünlerde çok ciddi bir konu haline geldi. Herkes Çin'den sonra en büyük güç olmak istiyor.

Kısa bir süre önce Samsung, 6G ağı için bazı bilgiler yayınlamıştı. Burada; 1000 Gbps'ye kadar olan hız, 0.1 ms'den az gecikme ve mevcut 5G teknolojisinden yüzde 50 daha büyük hız olmak üzere çok çeşitli gelişmeler elde edildi. Böylece yeni teknoloji olan 6G konusunda çok daha fazla teknik detaya sahip olduk. Peki sizce MediaTek 6G projesinde başarılı olabilecek mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.