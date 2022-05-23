MediaTek Dimensity 1050 Tanıtıldı

MediaTek, Dimensity serisi işlemcileri sayesinde pazar payının büyük bir bölümüne sahip ve şimdi Tayvanlı şirket, MediaTek Dimensity 1050 isimli yeni bir işlemcisini piyasaya sürerek portföyünü genişletti.

Bu yeni işlemci temel olarak Dimensity 1100'ün daha düşük özellikli bir versiyonu ancak aynı zamanda şirketin çift mmWave ve 6GHz altı 5G teknolojisiyle gelen ilk işlemcisi konumunda. MediaTek Dimensity 1050, 6nm işlem kullanılarak oluşturulmuş sekiz çekirdekli bir işlemci ve 2.5GHz saat hızına sahip iki ARM Cortex-A78 performans çekirdeğiyle geliyor. Şirket verimlilik çekirdeklerinden bahsetmemiş olsa da bunların altı adet ARM Cortex-A55 olması muhtemel.

Ayrıca grafik işleme için ARM Mali-G610'u kullanan işlemci, daha iyi oyun performansı için ek optimizasyon araçları ve özellikleri sağlamak adına MediaTek'in HyperEngine 5.0 özelliğini de destekliyor.

MediaTek Dimensity 1050 Destekli Telefonlar Ne Zaman Gelecek?

İşlemci, donanım hızlandırmalı AV1 video kod çözme, HDR10+ oynatma ve Dolby Vision desteğinin yanı sıra 144 Hz'ye kadar yenileme hızına sahip Full HD+ çözünürlüklü ekranlar için de destekle birlikte geliyor.

6GHz altı (FR1) spektrumunda 3CC taşıyıcı toplama ve mmWave (FR2) spektrumunda 4CC taşıyıcı toplama sunuyor ve LTE + mmWave toplamasına kıyasla %53'e kadar daha hızlı aşağı bağlantı hızları sağladığı iddia ediliyor. Ayrıca süper hızlı Wi-Fi bağlantısı için Wi-Fi 6E ve 2×2 MIMO antenini de destekliyor.

Şirket, bu işlemci hakkında daha fazla bilgi vermedi ancak MediaTek Dimensity 1050 tarafından desteklenen cihazların bu yıl Temmuz ve Eylül ayları arasında piyasada olacağını söyledi.