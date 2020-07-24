MediaTek Dimensity 720 İşlemcili İlk Telefonların Üreticileri Belli Oldu

MediaTek, geçtiğimiz günlerde Dimensity serisi altında yepyeni yonga setini duyurmuştu. Orta sınıf akıllı telefonlara yönelik yeni MediaTek Dimensity 720 5G işlemci özellikleri detaylı olarak açıklansa da bu işlemciyi kullanacak telefonlar açıklanmamıştı. MediaTek Dimensity 720 işlemcili akıllı telefonların üreticileri belli oldu.

MediaTek Dimensity 720 İşlemcili Telefonlar

MediaTek, yeni işlemcisini tanıttığında hangi üreticilerin bu yonga setiyle çalışan cihazları piyasaya süreceği hakkında detayları paylaşmamıştı. Bugün şirket bu konuda açıklamada bulundu. Çin merkezli Economic Daily’nin haberine göre, şirket, üç Çinli akıllı telefon üreticisinin (Huawei, OPPO ve Xiaomi) Dimensity 720 işlemcili cihazları piyasaya sürecek ilk markalar olacağını bildirdi. Ancak bunun bir zaman çizelgesi yok, önümüzdeki haftalarda bir şeyler duymayı bekliyoruz.

MediaTek Dimensity 720 İşlemci Özellikleri

İşlemciye gelince, TSMC’nin 7nm üretim sürecinden geçmiş. 2CC taşıyıcı toplama, VoNR, 5G/4G Çift SIM çift bekleme ve 6GHz altı 5G destekleyen entegre 5G modem ile birlikte geliyor. Sekiz çekirdekli işlemcide iki adet, 2GHz hızda çalışan ARM Cortex-A76 büyük çekirdek bulunuyor. Şirket, akıcı kullanıcı deneyimi için uygulamaların yanıt verme hızını iyileştirdiğini iddia ediyor. İşlemci aynı zamanda ARM Mali G57 GPU, 128GB’ kadar hızlı LPDDR4 bellek ve hızlı okuma/yazma hızı sağlayan UFS 2.2 depolama alanına sahip.

MediaTek Dimensity 720 işlemci, MiraVision ve HDR10+ gibi gelişmiş video akış özelliklerinin yanı sıra 90Hz yüksek yenileme hızlı ekranları destekliyor. Entegre APU’dan güç alan yapay zeka destekli özelliklerle birlikte, 64 megapiksele kadar tek sensör veya 20 megapiksel ve 16 megapiksel sensörlerden oluşan çift kamera kurulumunu destekliyor. Ayrıca pil ömrünü daha da uzatmak için modemin çalışma modunu gerçek zamanlı olarak yönetmek için hem ağ hem de içeriği algılama zekasına sahip MediaTek 5G UltraSave teknoloji ile birlikte geliyor. Her zaman açık sesli asistanların güç tüketimini en aza indirmek için de Sesli Uyandırma adında bir özellik eklenmiş.