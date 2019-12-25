MediaTek Dimensity 800 ve Dimensity 1000 Tanıtıldı

Mediatek düzenlediği etkinlikte yeni yonga setini tanıttı. Orta seviye akıllı telefonlara güç verecek olan Dimensity 800 yonga setinin ne zaman piyasaya sürüleceği açıklandı. Dimensity 1000 yonga setinin özellikleri paylaşıldı.

MediaTek Dimensity 800 ve Dimensity 1000 Duyuruldu

Şirket yeni tanıttığı yonga setinin teknik özellikleri hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Yeni yonga setinin 2020 yılının birinci çeyreğinde satışa sunulacak olan orta seviye akıllı telefonlarda bulunacağı duyuruldu. 2020 yılının ilk çeyreğinde MediaTek Dimensity 800 yonga seti hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağız.

MediaTek Dimensity 800 yonga setini tanıtmadan önce Dimensity 1000 5G yonga setini tanıttı. Dimensity 1000 5G yonga seti, yüksek kaliteli Cortex-A77 tabanlı BIG çekirdeğine ve 2.2GHz saat hızına sahip dört adet Cortex-A55 güç tasarruflu çekirdeğe sahip. Y eni Mali-G77 MP9 GPU ile birlikte gelen Dimensity 1000, Helio M70 5G modeme sahip.