MediaTek Dimensity 820 İşlemci Duyuruldu, İşte Özellikleri

MediaTek, yeni işlemcisini duyurdu. Yeni MediaTek Dimensity 820 işlemci, tahmin edeceğiniz üzere Dimensity 800’ün daha güçlü bir versiyonu. Eski işlemci ile karşılaştırıldığında, yeni işlemcinin CPU ve GPU performansı daha iyi ve 5G bağlantısını iyileştiriyor. MediaTek Dimensity 820 işlemci özellikleri haberimizde.

MediaTek Dimensity 820 Özellikleri

Yeni MediaTek işlemci Dimensity 820, dört adet CortexA76 dört adet A55 çekirdekten oluşan 7nm bir yonga. Farklılık A76 çekirdeklerinin daha yüksek hızlarda, 2.6GHz’da çalışması. 16GB LPDDR4x’e kadar RAM desteği mevcut. Mali-G57 GPU 5 adete kadar çekirdeğe sahip. Dimensity 1000 Plus gibi mobil oyunculara özel geliştirilmiş bir işlemci değil ancak orta seviye akıllı telefonlarda sıkça göreceğimiz bir işlemci olacak. Ekran çözünürlüğü hala 1080p+ ile sınırlı. Yeni modem iki SIM kart ve 5G desteği sunuyor. Aşağıdaki tablodan iki orta sınıf 5G işlemci arasındaki farklara göz atabilirsiniz:

Dimensity 800 Dimensity 820 Dimensity 1000+ Üretim 7nm 7nm 7nm CPU, büyük çekirdekler Cortex-A76 @ 2.0GHz Cortex-A76 @ 2.6GHz Cortex-A77 @ 2.6GHz CPU, küçük çekirdekler Cortex-A55 @ 2.0GHz Cortex-A55 @ 2.0GHz Cortex-A55 @ 2.0GHz GPU Mali-G57 MC4 Mali-G57 MC5 Mali-G77 MC9 RAM LPDDR4x, 16GB'a kadar LPDDR4x, 16GB'a kadar LPDDR4x, 16GB'a kadar Depolama UFS UFS UFS Ekran 1080p+, 120Hz 1080p+, 120Hz 1080p+, 144Hz 5G Tek SIM Çift SIM Çift SIM Yerel kablosuz WiFi 5, Bluetooth 5.1 WiFi 5, Bluetooth 5.1 WiFi 6, Bluetooth 5.1

MediaTek Dimensity 820 Test Sonuçları

MediaTek, yeni işlemcisini aynı saat hızlarına sahip Qualcomm Snapdragon 765G ile karşılaştırıyor. Geekbench 4.2 daha yüksek CPU performansı (+%7 tek çekirdek, +%37 çok çekirdek) gösterirken, GPU GFXBench Manhattan 3.0’da %33 daha yüksek kare hızı almayı başarıyor. Şirket ayrıca 5G’de daha düşük güç kullanımı sağladığını ve NPU performansını üç katına çıkardıklarını iddia ediyor. Tabii ki bu kıyaslama MediaTek’in kendi karşılaştırma sonuçları ve Qualcomm’un daha yeni işlemisi 768G varken 765G ile karşılaştırıyorlar.

MediaTek Dimensity 820 İşlemcili Telefonlar

Yeni MediaTek Dimensity 820 işlemcisini ilk kullanan akıllı telefonlar Redmi K30i veya Redmi Note 10 olacak.