'MediaTek Helio G90'ın Tanıtım Tarihi Belli Oldu

MediaTek yepyeni Helio G serisini başlatacak olan ilk oyuncu merkezli yonga setini (SoC) 30 Temmuz’da piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Şirket, G90 yonga setini Çin’in Şangay şehrindeki bir etkinlikte tanıtmayı planlıyor. Oyun telefonlarının kazandığı ivmeyi görmek, gelecekte bütçe dostu oyun telefonlarının MediaTek’i ön planda tutmasını sağlayabilir.

Yeni yonga setiyle ilgili elimizde henüz somut veriler olmasa da, spekülasyonlar, 12nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ve 8 çekirdekli bir işlemci (CPU) olan geliştirilmiş bir Helio P90’ı işaret ediyor. Yeni G90 yonga setinin en önemli farkı, henüz resmi olarak doğrulanmamış olsa da ekran kartı (GPU) bölümünde ortaya çıkacak.

MediaTek genellikle ekran kartı konusunda PowerVR ve Mali’nin çözümlerine güveniyor. Bu iki markanın şimdilerde Power-VR GM9446 ve Mali-G76 gibi çok daha güçlü seçenekler sunduğu dikkate alınırsa, bunlardan birinin MediaTek’in yeni yonga setinde yer alması oldukça muhtemel görünüyor. Ayrıca, Huawei GPU Turbo gibi bir ekran kartı güçlendirme yazılımı da görebiliriz.

Yeni yonga setini hangi üreticilerin kullanacağı konusu da şimdilik belirsizliğini koruyor. Daha fazla detay için önümüzdeki haftayı beklemeliyiz.